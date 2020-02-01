AMICI IO PENSAVO CHE L’ ITALIA SIA DEMOCRATICAMENTE AVANTI INVECE! NONE COSI!
PICCOLO ESEMPIO DI NON DEMOCRAZIA, IO CON IL MIO BLOG HO POSTATO DIVERSI POST GIORNALMENTE CHE IL WEB A GIUDICATO INTERESSANTI. BENE MI FA PIACERE CHE TANTE PERSONE LA PENSANO COME ME,MA FINISCE QUA.
DATO CHE IO CONTINUO A POSTARE I MIEI PUNTI DI VISTA,SIA DI POLITICA LAVORO SOCIETÀ NAZIONALE EUROPEA E MONDIALE,CON RISCONTI POSITIVI.DICONO!
ORA VISTO CHE IL WEB REAGISCE BENE FACEBOOK MI CHIEDE SE VOGLIO AUMENTARE LE VISUALIZZAZIONI DEI MIEI POST E GUADAGNARE QUALCOSINA.MA DEVO PAGARE! MA IO MI RIFIUTO DI PAGARE PERCHÉ NON MI INTERESSA IL BUSINESS FINANZIARIO SUI MIEI PUNTI DI VISTA ,E COME HO DETTO SOPRA MI RIFIUTO,NON MI INTERESSA GUADAGNARE SU CIO CHE PENSO.
BENE SUBITO DOPO IL MIO RIFIUTO MI BLOCCANO PER QUINDICI GIORNI,SENZA CONTARE QUELLI PRECEDENTI.
E ORA CON IL MIO BLOG https://bezzifer.myblog.it/ FINITO IL BLOCCO CENSURATIVO POSSO TORNARE A POSTARE! PERCIÒ ! SE VOLETE LEGGERE CIO CHE HO SCRITTO IN QUESTO PERIODO DI BLOCCO,BASTA CLICCARE SUL MIO INDIRIZZO SOVRA ELENCATO. CIAO E BUONA LETTURA.
PS :SE PER PURO CASO NON MI NOTATE NEI VARI GRUPPI DOVE SONO ISCRITTO.E VOLETE SAPERE IL MIO PENSIERO,NON ABBIATE TIMORE DIGITATE IL MIO INDIRIZZO DEL BLOG https://bezzifer.myblog.it/ E SAPRETE IL MIO PENSIERO POLITICO FINANZIARIO ITALIANO EUROPEO MONDIALE.