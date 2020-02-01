AMICI IO PENSAVO CHE L’ ITALIA SIA DEMOCRATICAMENTE AVANTI INVECE!

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L'immagine può contenere: il seguente testo "flussi lessi RiformismiDigitali Dicevano che con il reddito di cittadinanza, quota 100 ed i decreti dignità sarebbero aumentati gli occupati. A dicembre crollano gli occupati, crollano i nuovi posti fissi ed aumentano i precari. Sempre più urgente il piano shock proposto da Renzi per aumentare gli investimenti. GIOIA e RIVOLUZIONE gruppo facebook dei Riformisti digitali"

AMICI IO PENSAVO CHE L’ ITALIA SIA DEMOCRATICAMENTE AVANTI INVECE! NONE COSI!

PICCOLO ESEMPIO DI NON DEMOCRAZIA, IO CON IL MIO BLOG HO POSTATO DIVERSI POST GIORNALMENTE CHE IL WEB A GIUDICATO INTERESSANTI. BENE MI FA PIACERE CHE TANTE PERSONE LA PENSANO COME ME,MA FINISCE QUA.

DATO CHE IO CONTINUO A POSTARE I MIEI PUNTI DI VISTA,SIA DI POLITICA LAVORO SOCIETÀ NAZIONALE EUROPEA E MONDIALE,CON RISCONTI POSITIVI.DICONO!

ORA VISTO CHE IL WEB REAGISCE BENE FACEBOOK MI CHIEDE SE VOGLIO AUMENTARE LE VISUALIZZAZIONI DEI MIEI POST E GUADAGNARE QUALCOSINA.MA DEVO PAGARE! MA IO MI RIFIUTO DI PAGARE PERCHÉ NON MI INTERESSA IL BUSINESS FINANZIARIO SUI MIEI PUNTI DI VISTA ,E COME HO DETTO SOPRA MI RIFIUTO,NON MI INTERESSA GUADAGNARE SU CIO CHE PENSO.

BENE SUBITO DOPO IL MIO RIFIUTO MI BLOCCANO PER QUINDICI GIORNI,SENZA CONTARE QUELLI PRECEDENTI.

E ORA  CON IL MIO BLOG https://bezzifer.myblog.it/ FINITO IL BLOCCO CENSURATIVO POSSO TORNARE A POSTARE! PERCIÒ  ! SE VOLETE LEGGERE CIO CHE HO SCRITTO IN QUESTO PERIODO DI BLOCCO,BASTA CLICCARE SUL MIO INDIRIZZO SOVRA ELENCATO. CIAO E BUONA LETTURA.

PS :SE PER PURO CASO NON MI NOTATE NEI VARI GRUPPI DOVE SONO ISCRITTO.E VOLETE SAPERE IL MIO PENSIERO,NON ABBIATE TIMORE DIGITATE IL MIO INDIRIZZO DEL BLOG  https://bezzifer.myblog.it/ E SAPRETE IL MIO PENSIERO POLITICO FINANZIARIO ITALIANO EUROPEO MONDIALE.

DI TUTTO DI PIU SENZA PELI SULLA LINGUA E SENZA FAKE.

Nuovi tempi, vecchi errori in forma nuova.Non sono né un giornalista, né un cronista, sono un cittadino ITALIANO che scrive come la vede. Che esprime semplicemente il suo punto di vista, che non siete obbligati a condividere. Libero io e liberi tutti, il pensiero non è un canarino. CIAO RAGAZZI IN COCCA AL WEB.

AMICI IO PENSAVO CHE L’ ITALIA SIA DEMOCRATICAMENTE AVANTI INVECE!ultima modifica: 2020-02-01T13:04:18+01:00da bezzifer
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