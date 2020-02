Boris Brexit.

Che succede? C’è la Brexit, signora mia, e non sappiamo più come andare nella nostra casa a Chelsea, oh, che dolore, i bifolchi al potere. La storia comincia ora, in realtà, solo quelli che non hanno i piedi per terra potevano pensare che il governo britannico – uno qualsiasi, anche e soprattutto del Labour, vedere il voto nelle ultime elezioni politiche di dicembre – potesse contraddire quanto deciso dal popolo inglese nel referendum del 2016. La Brexit c’è e parte un’altra storia che non vediamo l’ora di raccontare. L’Anglosfera si è rimessa in moto, Londra e Washington sono il cuore di un cambiamento di paradigma di cui Boris Johnson è l’elemento più interessante per noi europei: un leader pop, colto, conservatore in politica, ma liberal nella vita, con la birra del pub nella mano destra e un libro di Orazio pronto ad esser agitato come una spada nella sinistra. Ci piace questo mix di alto e basso, di club e osteria, di football e scherma. C’è l’Inghilterra, con i suoi romanzi, la sua letteratura, la sua scienza, il suo esoterismo, le sue università, le sue chiese, le sue regine e i suoi re. Facciamo il nostro giro di giostra.

Una storia lunga 47 anni, senza amore

Gli inglesi hanno lasciato l’Unione europea (e non l’Europa come dicono gli europeisti senza senso storico e perfino geografico), Boris Johnson ha fatto quel che aveva promesso, gli inglesi tornano a navigare e l’elemento dell’acqua in questa storia è molto importante. La Gran Bretagna dopo 47 anni (senza amore) lascia l’Ue e non ne sentirà la mancanza perché in mezzo secolo l’Unione s’è trasformata fino a essere “altro” rispetto all’idea dei suoi padri fondatori. Questo non significa essere affatto euroscettici, semmai realisti senza fare neppure grandi sforzi visto che in fondo per rendersi conto di quel che non va basta una sommaria cronaca. D’altronde, di fronte a un momento fondamentale per la storia europea dal dopoguerra a oggi, il fatto più grande dopo la caduta del Muro di Berlino, la presidente della Commissione Ue, la tedesca Ursula von der Leyen, ha sfornato questo commento: “La forza non sta in uno splendido isolamento ma nell’unità”. Perbacco, quanta scienza infusa. Siamo di fronte a un ex impero che lascia le istituzioni europee e la chiosa dell’abbandonato è tanto acida da brillare per povertà lessicale e banalità. Quelli del Totem dell’Unione, i sostenitori del non reversibile e dell’impossibile (mossi da un sentimento di misericordia, non scodelleremo i tragicomici tweet dei competenti che affermavano con la boria da tastiera che la Brexit non ci sarebbe mai stata e che Boris Johnson era finito) si divertono a giocare con la Little Britain, quando invece dovrebbero chiedersi cosa ne è della Little Europe. Perché gli inglesi ci mancheranno, tanto, più di quanto si immagini. Un popolo pazzo e ordinato, che temperava il burosauro teutonico della Germania e la révolution permanente della Francia, decide di mollare tutto e andare in mare aperto. In questa storia della Brexit c’è un elemento sottovalutato, l’acqua, un sentimento oceanico.

“Ogni inglese è un’isola”, diceva il poeta Novalis. Nella Brexit c’è questo intrecciarsi di storie di terra e di mare (e non a caso Terra e Mare è il titolo di uno splendido libretto di Carl Schmitt sui fondamenti della geopolitica) che si svelano in un’idea liquida, il desiderio di dissolversi, di sciogliersi, di lanciare lo sguardo davanti alla prua, di andare. Nel 1927 lo scrittore francese Romain Rolland scrisse una lettera a Sigmund Freud parlando di sentimento oceanico, lo spiegò come una sensazione dell’eterno, uno stato energetico, una tensione che è fondamento delle religioni. Siamo nel mistico e qualcuno pensa che siamo lontani dalla politica. Per niente, siamo nella politica. E Boris Johnson oggi è la politica inglese. Chi é? Ne avevamo fatto un ritratto-espresso in giugno, quando entrò a Downing Street e gli intelligenti a prescindere non gli davano un penny.

The Boris factor

Che Brexit farà? Ci siamo fatti un’idea leggendo la cronaca: Boris Johnson ha litigato nella notte con la fidanzata, Carrie Symonds, ed è arrivata la polizia. Roba da scene di un matrimonio (e patrimonio), grande casino, lei che gli urla di aver versato il vino sul divano, di essere un dilapidatore di denaro (rigorosamente altrui, come nella miglior tradizione del Conte Mascetti di “Amici miei”), che festicciola. I vicini hanno chiamato la polizia, ma la cosa è finita là, in un tripudio d’amore e lanci di stoviglie. Pare che la signora gli abbia intimato di lasciare la casa. Lui ovviamente è rimasto al suo posto.