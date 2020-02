Ho seguito. Penso che la presenza di Severgnini abbia contribuito ad una intervista piacevole. Gruber tranquilla. Renzi come sempre chiaro e preciso.

Otto e mezzo, Matteo Renzi attacca Salvini sul coronavirus: “Citofona agli italiani per alimentare la paura”

Matteo Renzi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, attacca duramente Matteo Salvini sulla questione del Coronavirus: “Il governo sta facendo bene, e in fasi come queste vanno messe da parte tutte le polemiche dei partiti. Salvini sceglie la strada della irresponsabilità”, attacca il leader di Italia Viva, “ma questa non è una faccenda da populisti, questa è una cosa seria, non bisogna avere atteggiamenti di psicosi”. E ancora, conclude Renzi, “non si può soffiare sul fuoco delle paure. In Italia eccellenze in campo medico, Salvini sta citofonando agli italiani per soffiare sulle paure quando invece ci vuole il buonsenso”.

Stasera a 8 e. Mezzo tutti sono stati civilmente dei giornalisti corretti!! Questo mi fa piacere,!! Per me piano piano di fronte a una politica che va a 2 all’ora , è sarebbe necessario correre, vedono in Matteo Renzi l’unico politico in grado di risolvere questa situazione molto precaria per l’Italia!!A spiegando con grande competenza (e non avevo dubbi), quali misure sarebbe necessario adottare a riguardo di tutti i problemi evidenziati dalla Gruber. Dimostra di essere il vero leader politico di cui avremmo bisogno a capo del governo.Le motivazioni date da Renzi sono inappuntabile a dispetto di Giannini che ha fatto una misera figura. Anche la Gruber farebbe meglio ad essere più distaccata se non vuole essere ripresa da Renzi superman

Grande sempre più grande….A me è piaciuta e ho notato un un’atteggiamento meno aggressivo nei confronti di Matteo che ha potuto rispondere esaurientemente nel merito delle domande rivoltegli.Ho notato infine che è cambiato il vento per Salvini perché gli soffia contro finalmente.

Certo per Renzi é complicato discutere con Giannini. Sono due personalità direi contrapposte. Renzi ottimista, coraggioso, sicuro di se, consapevole della sua preparazione e dal altra un giornalista che riesce a pensare solo ad un’alleanza anomala e innaturale tra pd e 5s dimenticando tra l’altro l’ indisponibilità e la incapacità di quest’ultimi a percorrere questa via. Ha fatto bene Renzi a ricordare che i successi elettorali dipendono dalla capacità di dare una soluzione positiva ai problemi della gente come ha fatto Bonacini in E.R.Lui un grande…come sempre…gli altri tre scocciati…insofferenti…per loro il centro liberale riformista non esiste..o pd..5*.. sinistra-sinistra o niente…sono fermi lì..è inutile discutere con questi…imbarazzanti soprattutto Gruber e Giannini…si salva Severgnini. E si difficile per gli oppositori giornalisti cercano sempre di accavallarsi tra una domanda e l’altra. Renzi e un fuori classe complimenti Matteo

Renzi impeccabile ma sbaglio o questi della 7 hanno cambiato registro con Renzi e con tutti quelli di Italia Viva? Si saranno rivisti nelle registrazioni delle trasmissioni passate e si sono passati la mano sulla coscienza per quanto furono cattivi e acidi…

Ho seguito. Penso che la presenza di Severgnini abbia contribuito ad una intervista piacevole. Gruber tranquilla. Renzi come sempre chiaro e preciso. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo