Il dubbio.

Elezioni archiviate, prescrizione rimandata, ancora,ci si aspetterebbe che il governo si concentrasse sul rilancio economico,ma nessuno parla del piano shock di Renzi ,il che può essere comprensibile per invidia di non averci pensato per primi; ma non si parla proprio di nulla di nemmeno simile,che aiuti a creare posti di lavoro per tutti .

Un dubbio ha cominciato ad affacciarsi: per come sono gestiti gli appalti oggi,chi ci guadagna nei rinvii,ricorsi ,gare e ancora ricorsi,aumenti di prezzo e prolungamento termini è la mafia,che è dappertutto,al sud come al nord; attuare la proposta di Italia Viva vuol dire togliere alibi e soprattutto togliere guadagni già programmati.E alla fine voti…. Quindi mi chiedo quanto il governo sia comandano da costoro

L unico che è andato controcorrente con le sue riforme è stato Renzi, attirando le ire dei commercialisti per le dichiarazioni precompilate del 730, dei magistrati per aver osato ridurre le ferie, di tutti i paperoni per aver messo un tetto massimo alle retribuzioni, degli insegnanti per aver chiesto più preparazione e meritocrazia, dei sindacati per aver introdotto il Jobs act, che a dispetto di tutti funziona ( sole 24 articolo recente).

Insomma fare ciò che produce miglioramento per il Paese non porta bene?

Preferiamo quindi tenerci ” il tentennatore” che fa conferenze,annuncia e non fa nulla per cambiare, lasciando questa Italia andare in malora?

