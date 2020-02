QUANDO ARRIVERA’ IL MOMENTO BUONO PER FARE UN PO’ DI PULIZIA TRA I GIORNALISTI ?

MASS MEDIA E ODIO SOCIALE.

Radio, TV, Internet, Facebook, etc… hanno assunto sempre più un’importanza fondamentale nella vita quotidiana di ciascuno di noi.

La televisione italiana è dominata dalla ” Politica “, quasi tutti i programmi di approfondimento parlano di politica.

Con questi mezzi si è diffusa la cosiddetta comunicazione persuasiva e l’informazione ingannevole.

È proprio attraverso l’informazione ingannevole ( notizie false e/o taroccate ) che i mass media hanno trasformato l’Italia in un paese di odiatori.

Come argine, il 31 ottobre 2019, al Senato è stata istituita, su proposta della Senatrice Segre, la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

L’istituzione della Commissione ha suscitato notevoli polemiche da parte dell’opposizione di destra – Lega ( Salvini ) in particolare -.

L’odio, come l’intolleranza, non è una reazione psicologica al pericolo, ma un’ideologia politica.

Il razzismo è la forma evoluta dell’odio politico.

A rendere drammatica la situazione oggi è la presenza di canali mediatici in grado di moltiplicare la potenza dell’odio.

Oggi le trasmissioni televisive servono a intrattenere il pubblico e asservire il potere.

I vecchi comizi, nelle piazze delle città e nei paesi, sono solo un ricordo.

Ora basta un manipolo di conduttori ( Del Debbio, Porro, Formigli, Belpietro, Feltri, etc..) a veicolare la politica ed essere amplificatori di odio.

I giornalisti televisivi hanno terrorizzato gli italiani inventandosi un’emergenza criminalità che, stando ai dati ufficiali del Ministero dell’Interno, non solo non esiste, ma diminiusce di anno in anno.

Ma guardando i Talk show e leggendo i giornali italiani sembrerebbe di vivere nella più grossa emergenza di criminalità della nostra storia.

I sovranisti, con la Lega in testa, hanno utilizzato l’immigrazione come strumento di lotta politica.

Per far fronte a questa ondata di odio serve un’informazione libera e indipendente svincolata dalla politica.

Si spera che la Commissione ” SEGRE ” funzioni e persegua il suo nobile scopo di contrastare l’odio e l’intolleranza e che gli Italiani comincino a ragionare con la testa e a non reagire con la ” Pancia “.

Buona riflessione.

