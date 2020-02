Il referendum sul taglio dei parlamentari si terrà il 29 marzo con il seguente quesito pubblicato in gazzetta ufficiale: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Quali saranno i risultati di questo provvedimento? Se consideriamo i parlamentari, una “casta” allora restringendo i posti diventeranno una “casta” ancora più esclusiva, se consideriamo i parlamentari un costo il risparmio ottenuto sarà lo 0,007 per cento della spesa pubblica italiana ossia 1,35 euro a cittadino.

Forse c’è qualcosa di non detto dalla politica presente in televisione e dalla grande stampa. La riforma modifica la nostra Costituzione in modo sostanziale, alterando le proporzioni di rappresentanza dei cittadini nel Parlamento. Non vi sembra strano che a meno di due mesi dal voto referendario nessuno ne parli? Che il tema sia lasciato in secondo piano dai partiti rappresentati in Parlamento e dalla grande stampa?

Forze è necessario non attendere che altri ne parlino e che i lavoratori comincino a riflettere su quali siano le conseguenze del taglio dei parlamentari per la democrazia e per le loro vite.

Ci sono meno di due mesi per impedire che un provvedimento, sbandierato contro la casta e come necessario per il risparmio dello Stato, ma in realtà nemico dei lavoratori, possa essere confermato.

REFERENDUM SUL TAGLIO DELLA DEMOCRAZIA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo