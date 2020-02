LILIANA E LE STREGHE DELLA NOTTE.Il 15 per cento degli italiani non crede ai campi di concentramento tedeschi, dove fu rinchiusa la senatrice a vita Segre. (Nella foto: Lee Miller a Dachau, nel testo: i forni crematori di Dachau)

Si scopre allora che il 15 per cento degli italiani non crede alla Shoah, all’olocausto, alla morte di milioni di ebrei nei forni crematori di Hitler e nei lager sparsi per l’Europa. Contro gente che ha convinzioni così radicate nulla è possibile.

Posso solo fare un tentativo, ricordando il caso di Lee Miller. Lee è una bellissima ragazza (“uno spirito libero americano avvolto nel corpo di una dea greca”, verrà definita), che a un certo punto decide di fotografare invece di farsi fotografare. È una delle pochissime donne che l’esercito americano riconosce come corrispondenti di guerra. A Parigi, anni prima, era stata assistente di Man Ray. A fine carriera sposerà lord Penrose, diventando ufficialmente Lady Penrose.

Nel 1945, però, si trova con le sue macchine fotografiche nella Germania liberata dall’Armata Rossa e dagli americani. E precisamente a Dachau e Buchenwald. Scatta le sue fotografie dei sopravvissuti e dei campi, dei forni e delle baracche, tutto. Poi corre nel bosco a vomitare, e infine spedisce le fotografie alla rivista Vogue, per la quale lavora.

Ma il breve cablo che arriva dalla redazione di New York la gela: “Non possiamo pubblicare questo materiale, non è credibile, forse inventato. Come minimo pretendiamo che le fotografie siano controfirmate, una per una, da ufficiali americani in servizio effettivo e di comprovata esperienza militare”.

Lee trova gli ufficiali adatti, fa firmare le fotografie e le rispedisce a New York. Vengono pubblicate e il mondo saprà l’orrenda verità.

Poi, i pochi sopravvissuti cominceranno a parlare e a raccontare gli orrori dei campi. Il terrore delle selezioni: chi veniva giudicato non adatto per lavorare, veniva immediatamente spedito nei forni. La nostra Liliana Segre (nominata senatrice a vita dal presidente Mattarella) ha superato ben tre selezioni. E poi, liberato il campo, è tornata a piedi dalla Germania in Italia, un’altra odissea.

Ormai ci sono intere biblioteche piene di testimonianze. Ma chi non vuole credere non cambierà idea.

Anche la “streghe della notte” non ci volevano credere. Le “streghe” erano delle ragazze aviatrici dell’Armata Rossa che di notte, con aeroplanini di tela e legno andavano a bombardare le posizioni tedesche. Finita la guerra, chiedono il permesso (subito concesso) di volare con i loro piccoli aerei di legno fino in Germania perché vogliono vedere per cosa hanno combattuto e per cosa tante di loro sono morte. Attraversano tutta la Russia, atterrano e vedono. Non avranno più dubbi.

Si scopre allora che il 15 per cento degli italiani non crede alla Shoah, all'olocausto, alla morte di milioni di ebrei nei forni crematori di Hitler e nei lager sparsi per l'Europa. Contro gente che ha convinzioni così radicate nulla è possibile.

