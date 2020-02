Abbiamo isolato il virus. Coronavirus. Italiani di grande valore, lavorano come nessuno.Quanto andrebbe amato questo nostro paese.

Coronavirus, Roberto Speranza: “Non bisogna avere paura” Il ministro della Salute allo Spallanzani di Roma: “Abbiamo isolato il virus.

“Abbiamo isolato il virus”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa allo Spallanzani. “Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione”. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”.

Speranza poi, intervenendo a “Mezz’ora in più” su Rai Tre, ha aggiunto: “Tutto il sistema paese è totalmente al lavoro su questa vicenda”. Il messaggio è che “l’Italia è un grande paese, non bisogna avere paura e lo stiamo dimostrando con i fatti”.

“Non dobbiamo fare propaganda o altro – ha continuato il ministro -. Giù le bandierine, politica e partiti devono difendere la salute di tutti i cittadini. Per questo domani a Palazzo Chigi, alle 18.30, ho convocato i capigruppo di tutte le forze politiche per lavorare insieme e dare una risposta”.

Una domanda a chi è del settore. L’OMS riporta che il virus è stato isolato il 7 gennaio dalla Cina e, dal 12, il suo genoma completo è a disposizione di tutti i ricercatori: a questo punto, se la sequenza genetica completa è pubblica, che bisogno c’è di “riscoprirla” da parte di altri ricercatori (non parlo solo dei nostri, ma anche da parte degli americani, australiani, giapponesi, ecc.). Ci sono più coronavirus? Verifica imcrociata dei dati? Altrimenti, sembra una mancanza di comunicazione all’interno della comunità scientifica con conseguente sperpero di risorse. È solo una mia curiosità.

COMUNQUE! Bellissima notizia, ed è giusto essere orgogliosi che ad isolare il virus siano stati dei valenti scienziati e medici formatisi grazie al sistema educativo Italiano.

Si dovrebbero dare molte, ma molte più occasioni ed incentivi ai giovani cervelli Italiani di rimanere in Italia, ne gioverebbero i giovani cervelli e l’Italia.

Grazie dottori dello Spallanzani, i cittadini del mondo vi sono grati.I cinesi con grande modestia hanno messo a disposizione dei ricercatori dello Spallanzani tutto quello che loro potevano richiedere in merito al virus,i nostri ricercatori sono fra i più bravi del mondo,,,solo i nostri politici non se ne sono ancora accorti!

Abbiamo isolato il virus. Coronavirus. Italiani di grande valore, lavorano come nessuno.Quanto andrebbe amato questo nostro paese. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo