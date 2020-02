Con Davigo gli avvocati sono andati oltre.Dissentire con vigore è possibile ma a Milano comportamento decisamente inammissibile.

CASELLI! Se l’affermazione attribuita a Davigo: “Non ci sono innocenti, ma solo colpevoli che l’hanno fatta franca” dov’esse essere vera (non mi risulta sia stata smentita), credo che sia palese la “parzialita’” di giudizio ed e’ grave che il CSM non abbia promosso una azione disciplinare contro Davigo.

Davigo rispetta l’etica del magistrato rispetto ai tre citati articoli della Costituzione?

Il CSM deve conquistarsi con le decisioni di ogni giorno la fiducia ed il rispetto. E mi pare che non ci siamo proprio!!! Caselli, sempre di parte eh?

Perciò Caselli, Le devo fare due osservazioni: i numeri riportati da alcuni suoi colleghi apicali sulla prescrizione non sono affatto d’accordo con Lei. E in genere i numeri sono più oggettivi delle opinioni.

Gli avvocati hanno forse esagerato, ma Davigo da qualche anno cosa sta facendo? Sta esagerando ripetutamente. Con la differenza che i magistrati dovrebbero evitare di lasciarsi andare a interviste poco rispettose dei diritti costituzionalmente garantiti.

E un vero peccato che un grande magistrato quale e’ Caselli si soffermi tantissimo sul Costume e pochissimo sulla materia giuridica di cui e’ Dominus, non può liquidare la riforma della prescrizione in atto e il contenuto delle interviste a Davigo con un frasetta laconica.

Quindi caro Caselli uno (Davigo che parla per una parte dei procuratori) ha ragione e tutti gli altri (avvocati, cassazione)… cito solo gli operatori di giustizia ovviamente, hanno torto.

La verità è che con la legge Bonafede siamo andati oltre il lecito e che pure gli avvocati che teoricamente avrebbero da guadagnarne da un processo che non ha mai fine, si mettono paura di fronte a ciò, magari immaginando (provo a descrivere lo scenario più nichilista possbile), che i loro clienti, con la prospettiva di essere trascinati all’infinito senza un punto di arrivo, preferiscano rinunciare ai loro servigi affidandosi alle difese d’ufficio che almeno non costano niente e mettendo in conto di doversi fare qualche mese o anno di prigione pur di far finire il processo, a prescindere se hanno compiuto o no il reato che gli si ascrive.

Fantascienza? Non credo proprio. Moltissimi di quelli che saranno interessati da questa legge sono persone che già vivono border-line…ovviamente sto parlando non dell’1% degli indagati che sono facoltosi ma del 99% degli altri che invece non lo sono e che non possono permettersi di procrastinare all’infinito una pendenza per quando ingiusta questa possa essere.

I numeri inoltre parlano chiaro e ci dicono che molti colpevoli condannati non lo erano in realtà…. e parliamo solo di coloro che lo hanno potuto dimostrare.

“Con Davigo gli avvocati sono andati oltre”? Perchè, Davigo non è andato oltre? Invece di preoccuparsi della forma di protesta scelta dagli avvocati, ci dica Caselli se ritiene compatibili con la Costituzione talune prese di posizione di Davigo. SU MI DOCUMENTI CIO CARO CASELLI.

