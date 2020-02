IL LORO LEADER MA PURE LADER RISCHIA LA GALERA! MA VA TUTTO BENE?

Scusatemi,non è che vi voglia assillare con Giorgetti,ma trovo “interessante”,questa mattina,diverse cose dette da lui,perchè, vedete,mi pare ormai troppo scontato che si parli della crisi del Pd e di come ,ormai da due anni,le teorie dei tanti si scontrino sulla evidente realtà che nulla si voglia e si possa fare per risolverla, perchè la verità è che nulla c’è da fare con questi personaggi alla Zingaretti,Orlando,Zanda ecc…e quindi scoprire le crisi altrui,può,in parte, consolare, (mal comune mezzo gaudio) ed allora,andando a guardare in casa Lega si scopre che Giorgetti, padrone di casa meno simpatico ed attraente di Salvini,ma sicuramente più politico di quello,disapprova diverse cose fatte e dette dal capo,ed,a chi gli chiede cosa pensi del “capitano” risponde:

“È come un corridore chino sul manubrio, che pedala, pedala, cerca di andare sempre più forte, ma rischia di non vedere cosa gli succede attorno, chi gli copre davvero le spalle, chi gli può tirare la borraccia”.E… quale descrizione migliore avreste fatto voi?

La lega fa scoprire le crisi altrui. Mentre la propria non la vedono.

