La Meloni da Ministro con i leghisti nel 2008, hanno anticipato con cose più sostanziose per i Benetton: ha votato la concessione, quando quei ragazzi andavano all’Asilo o alle Elementari.

La foto sbagliata delle Sardine.Cinque stelle e destra all’attacco per lo scatto insieme a Luciano Benetton. La replica: “Basta strumentalizzazioni”

Solo persone e politici che non riescono più a ragionare attaccano le sardine che si dimostrano, ancor auna volta, liberi di fare e parlare con tutti.I grullini allo sbando, prossimi alla scomparsa, si agitano e rumoreggiano; che carini, farebbero quasi tenerezza se non si fossero rivelati assai peggiori di quelli che volevano contrastare. Fino a quando non verrà dimostrato un collegamento di carattere economico tra Benetton e sardine attaccare delle persone che nulla hanno a che vedere con la politica dei partiti( non essendo un partito)solo per una foto(che ad oggi rimane tale) a me sembra solo uno dei tanti tentativi di sfruttare tutto il possibile per avere o riavere consenso come tipico di certi partiti politici.

SIETE dei più squallidi rappresentanti della destra grilliota, e con voi tutti gli ortotteri completamente plagiati dal padrone della società milanese, figlio di chi ha costruito, artificialmente, questo fallimentare esperimento etologico per i propri fini e interessi, solo pensare a chi sta sollevando il polverone dovrebbe far capire quanto sia tendenziosa (e stupida) questa sollevazione… in quanto poi ai rappresentanti del nazismo del XXI secolo, dopo lo schiaffone che si sono presi è proprio il minimo sindacale che ce l’abbiano con le sardine…

Pienamente d’accordo con le critiche ma…che le esecrazioni provengano da chi ha ululato di gioia al governo M5S/Lega e alle nomine, a furor di popolo da parte di M5S, Lega, Fi e Fdi, di:

Casellati, l’iperberlusconiana di ferro alla 2^ carica di Stato;assieme a lei furono eletti (sempre a furor di popolo):Vicepresidenti, Questori e Segretari ultraberlusconiani: sia alla presidenza della Camera che del Senato;

Presidente Rai un ex dipendente dei Berlusconi;

Presidenza Vigilanza Rai: un dipendente Mediaset…

Suvvia…Allora tutti i vari Casaleggiani e Dimaiani ulularono che sì… erano giuste e corrette quelle elezioni/nomine parlamentari!Che sia “saltata” la memoria a breve termine dei vari adepti?

Nessun grullino mi risponderà, nessun povero grullino prossimo all’ estinzione sarà in grado di replicarmi; forse non hanno neanche ancora capito che la loro inesorabile scomparsa è cominciata proprio dalle cose che io riporto. E poi suvvia, tuonavano contro la casta e sono diventati essi stessi casta, maledivano i cosi detti poteri forti e non hanno perso occasione per blandirli, in un modo o nell’ altro.

Le notizie interessanti sono quelle relative ai 5 stelle, ormai prossimi all’ estinzione; il voto dei grullini viene infatti riassorbito dalla destra, da dove provenivano del resto; non stupisce che grullini, legaioli e fratellini d’ Italia intonino il medesimo canto, tutta robaccia di destra. Riposate in pace grullini, ma nessuno vi rimpiangerà. Credo che le malelingue che si accodano alla papessa Meloni ed ai moribondi 5 stelle usino il linguaggio intriso di dietrologia e politica d’accatto che ha originato proprio le Sardine come risposta a questi nauseabondi odiatoti. Ma conta di più la critica sociale e politica cristallina delle Sardine o il furbone che crede di strumentalizzarle? Cercare malizia nelle Sardine mi pare vecchio che più vecchio non si può…Alzate la testa, se ne siete ancora capaci!

La Meloni da Ministro con i leghisti nel 2008, hanno anticipato con cose più sostanziose per i Benetton: ha votato la concessione, quando quei ragazzi andavano all’Asilo o alle Elementari. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo