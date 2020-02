APPLAUSI PER GAIA Buone notizie. A Napoli sequenziato coronavirus. Avvocati milanesi mandano al diavolo Davigo. Gaia Tortora Marco Travaglio.

Cominciamo con un po’ di buone notizie. Nella sgangherata e non certo efficiente Napoli, un gruppo di ricercatori domenica ha sequenziato il coronavirus. Fa anche piacere sapere che il team di ricerca era composto tutto da donne. I risultati sono stati subito trasmessi ai più importanti centri di ricerca mondiali perchè consentano di mettere a punto il vaccino.

I soliti maligni hanno già scritto che gli stessi risultati di Napoli erano già stati raggiunti in altri centri. Può essere, ma fa piacere che ci sia arrivata anche Napoli e, aggiungo, che siano state donne.

La seconda buona notizia è che gli avvocati milanesi abbiano mandato a quel paese il magistrato Davigo, sostenitore ormai delle misure più illiberali in materia di giustizia. Peccato, era stato un buon magistrato.

La terza buona notizia riguarda una gentile collega, alla quale va tutta la nostra solidarietà, e cioè Gaia Tortora, figlia di Enzo e redattrice della 7. Gaia non ha fatto niente di speciale: ha semplicemente mandato a vaffanculo Marco Travaglio, il quale aveva scritto che non c’è nulla di strano in un innocente che finisce in galera. Il padre di Gaia, Enzo, arrestato ingiustamente quando era uno dei più popolari personaggi tv, esibito nella stessa tv con gli schiavettoni, di quell’arresto ingiusto è poi morto. La figlia, giustamente, ha perso la pazienza e ha mandato Travaglio a Vaffanculo. Cosa che altri colleghi hanno evitato di fare. Ovviamente ci associamo, e di cuore, a Gaia. Bene ha fatto: è curioso, comunque, che ci sia voluta una donna per dare una legnata in testa a un manettaro confesso, orgoglioso di essere tale e ormai insopportabile.

