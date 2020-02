Peccato che il saluto romano non sia anticretini: anzi li moltiplica!La percentuale di questi soggetti sarà pure cresciuta, ma sempre pagliacci e un “pochino” vili, restano.

GRAVE E IMBARAZZANTE è che il VICEPRESIDENTE DEL SENATO sia dichiaratamente FASCISTA!!

Povero La Russa; come i più giovani Meloni e Salvini non perde occasione per manifestare ignoranza e indifferenza verso le più fondamentali leggi dello Stato. No al fascismo, no all’istigazione all’odio, no allarmi sociali. Facce di bronzo peso per l’Italia.

E per la costipazione l’olio di ricino? La volpe perde il pelo ma non il vizio! E pensare che costui è il Vicepresidente del Senato italiano! Ma più che altro che personaggi come questo potrebbero essere sostituiti assai dignitosamente da eccellenti Rappresentanti di commercio Meccanici professionisti Elettrauto Applicati di Segreteria Dottori in legge o anche validissimi studenti fuoricorso di buona volontà! IL TUTTO SENZA ALCUN AGGRAVIO DI SPESA, (anzi con discreti risparmi), ma soprattutto senza sentirsi, ad ogni piè sospinto, ricordare che LUI è semplicemente un fascista a riposo! L’errore consistette nel non arrestarli e giudicarli ALLORA!

E allora giusto riflettere bene sulla Meloni che ha il proprio bacino di voti proprio nell’ultradestra più fascista e la sua propaganda cerca di proporre come nuova stella della politica Italiana solo perchè una donna. Per tanti aspetti è più pericolosa di Salvini. Attorniarsi di personaggi come LaRussa dovrebbe renderla di fatto imprsentabile per un elettorato di destra. La sua abilità sta nel raccattare i voti ex Forza Italia, e si fà coccolare dagli ultraconservatori repubblicani USA, quelli che sostengono Trump come se fosse un idolo da difendere ad ogni costo, sebbene oltre la metà degli americani lo detestino.Se non sbaglio, esiste una legge che vieta l’apologia fascista. Deve essere applicata.

È così anche Alfonso ha i suoi quindici secondi di gloria! Ignazio, Ignazio….ma con questa copertura di comodo, non lede pesantemente quell’orgoglio cameratesco ti cui tanto si vanta? Si nasconde dietro ad un misconosciuto Alfonso? Ma come, invece di far sua, petto alle palle e fronte alta, la granitica e nazionalistica battuta…si cela dietro le minute spalle di ..Alfonso? Ahi, ahi,ahi, Ignazio che le succede? China il capo al nuovo corso femminile del suo partito? A quando l iscrizione, insieme ad Alfonso, al corso Madri della Patria? Come vi cambia il tempo a voi di destra. Sbiadite, ma non rinsavite.C’è poco da fare. L’animo, e non solo, fascista a stento trattenuto a freno, a intervalli più o meno regolari, riemerge in tutta la sua spontaneità e virulenza da vero squadrista da strapazzo, salvo poi fare una ingloriosa retromarcia, tipica di quei soggetti , come la storia ci insegna . Molti nemici, molto onore, salvo poi darsela a gambe levate quando il nemico arriva d’avvero. La percentuale di questi soggetti sarà pure cresciuta, ma sempre pagliacci e un “pochino” vili, restano.

Peccato che il saluto romano non sia anticretini: anzi li moltiplica!La percentuale di questi soggetti sarà pure cresciuta, ma sempre pagliacci e un “pochino” vili, restano. ultima modifica: da

