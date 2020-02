PER SALVINI SI STA METTENDO MALE!

ED ERA PURE AL MINISTERO DELL’INTERNO.

E tre. Dopo i casi Diciotti e Gregoretti, arriva al Senato una terza richiesta di processare Salvini per sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio. Con alcune novità, dal punto di vista giuridico, una a favore e molte contro l’indagato – presunto innocente sino a giudizio definitivo . Al punto da indurre noi a porci inquietanti interrogativi, sui quali . Uno per tutti: la prescrizione si bloccherà anche per lui?

Salvini, la terza richiesta di processo ha alcune novità: una a favore dell’indagato, molte contro

Non so quale sarà L’ESITO PROCESSUALE ( ammesso che ci sarà ), ma salvini dovrebbe imparare a frsi dei bagni di umiltà E DI RISPETTO VERSO GLI AVVERSARI POLITICI..continui pure a chiamare Giuseppi..il presidente del consiglio..continui pure a fare lo strafottente …tutto questo si rifletterà contro di lui… imparate a coscere meglio sia salvini che tutto l’entourage della Lega..a quel punto sono certo che li mandate letteralmente a fan….o.

E dove li volevate mettere questi signori?. Mi fatte dei nomi: uno è scappato in anticipo, l’altro dopo aver appallottolato milioni rubandoli alla sanità pubblica, su un totale di quasi otto anni ne sconta solo circa cinque ed in carcere c’è stato solo 4 mesi, è già a scontare la pena al suo domicilio. L’Italia è un paese dove un tal signore pur essendo stato prescritto 8 volte ha formato quattro governi. E, nonostante una condanna a 4 anni (la sola non prescritta), ha fatto, con processione di auto e giornalisti al seguito passerella per due mattinate in un istituto per anziani. Il carcere non lo ha neppure visto. Solo in Italia poteva succedere. Oppure, nei paesi da quarto mondo (il terzo siamo noi). Ora mi scriva tutti quei politici che per un motivo o per l’altro hanno evitato condanne in barba alla legge.

OK noi Italiani ci piace il politico ladro disoneste bugiardo truffaldino,perché pure noi amiamo evidentemente e abbiamo una forte tendenza alla disonestà nel campo della politica e non solo. Negli altri paesi basta un sospetto e l’interessato sparisce dall’ambiente. Ecco perché specialmente nel nord Europa ce ne sono pochi o niente. Da noi si sostiene, la presunzione di innocenza fino al terzo grado, e con le regole approvate appositamente dalla politica si finisce quasi sempre in prescrizione. Se arriva la condanna è una condanna politica.

Il livello di disonestà dei politici italiani e diverso da quello dei politici di altri paesi. Giungiamo l’altra vera anomalia italiana la magistratura onnipotente e onnipresente e la frittata e fatta. E la politica diventa evanescente. E non è un caso. Se non verrà regolato questo strapotere, continueremo ad assistere a questi teatrini da quattro soldi. Che hanno veramente stufato. Lasciate governare in santa pace gli eletti. E lasciamo che siano gli elettori a fare, di conseguenza, scelte responsabili,“povero” Salvini che, con i soliti tempi della giustizia italiana, è arrivato al punto in cui deve rendere conto del proprio operato. Operato, a mio avviso, inquietante . Si insiste a parlare di milioni di italiani che la pensano come lui, continuando a non tener conto di chi non è mai stato d’accordo e continua a NON votare Lega . C’è addirittura chi asserisce che”non sembra inedito che i capi dell’opposizione vengano presi e gettati in carcere con le accuse più disparate”. Siamo in Italia, non in Paesi del terzo mondo, i mafiosi, delinquenti e corrotti continuano tranquillamente a far politica (qualcuno ha perso la carica di Cavaliere e se ne è fatto una ragione), di cosa stiamo parlando dunque ?

