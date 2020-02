VERSO CRESCITA ZERO Abolire di corsa quota 100 e reddito di cittadinanza. Altrimenti, crescita nulla, forse recessione.

Se è vero che una rondine non fa primavera, è vero anche che un dato negativo di un mese non fa una tendenza. Però a novembre il Pil italiano è arretrato e difficilmente nel 2020 si andrà oltre la crescita zero. Forse, si arriverà allo 0,2 per cento. Ma ci sono dubbi anche su questo, ormai.

Il ministro dell’economia prevedeva una ripresa a partire dai mesi primaverili. Solo che è arrivato il coronavirus. E la situazione è cambiata.

La Cina, che è stata in questi anni il gigante che ha sostenuto la congiuntura mondiale, è di fatto ormai un paese isolato e tagliato fuori da tutto: non si parte e non si arriva. È come se fosse stato cancellato dalle carte geografiche.

L’Africa, altro gigante che si era nesso in movimento, sta ancora peggio: semplicemente non ha i mezzi per difendersi dal coronavirus. Può riuscirci solo se la solidarietà internazionale sarà massiccia e tempestiva. Insomma, poco Pil e tanti soldi da spendere.

In queste condizioni, credo che anche il miserabile 0,2 per cento di crescita italiana previsto qualche settimana fa sia ormai bruciato. Sarei soddisfatto di una crescita zero, ma nemmeno questa è sicura.

Si potrebbe fare qualcosa? Certo. Solo che i soldi li abbiamo già gettati nei due forni della quota 100 e del reddito di cittadinanza. I soldi, cioè, li avevano, ma non li abbiamo più.

Non solo. Si è dimostrato che quelli che pensavano che la crescita si potesse fare semplicemente distribuendo soldi alla gente erano degli idioti. Sono stati regalati miliardi a decine e il risultato è che molto probabilmente andremo in recessione, già siamo comunque a crescita zero.

D’altra parte, stava scritto già sui classici di cento anni fa: la crescita si fa con gli investimenti, migliorando e rendendo più efficiente il sistema. Ugo La Malfa, che l’economia la conosceva e al quale dobbiamo in larga misura il miracolo economico del dopoguerra, se avesse sentito i discorsi di Salvini e dei grillini, li avrebbe fatti arrestare dai carabinieri: solo dei dementi conclamati possono pensare di smuovere un sistema economico distribuendo gratis del denaro.

Un paese come l’Italia, senza materie prime e risorse proprie, può vivere, e bene, solo dentro un ricco commercio internazionale. A patto di avere le frontiere aperte (intuizione di Ugo La Malfa) e cose da vendere. Ma le cose da vendere ci sono solo se si ha un sistema produttivo che si rinnova, che sperimenta, che premia i migliori. Non un sistema che fa credere alla gente che lavorare è inutile perché tanto arriverà il reddito di cittadinanza.

Siamo gli unici al mondo a aver inventato questa scemenza. Gli americani e i cinesi, balordi, lavorano. Noi (uno dei paesi più indebitati al mondo) aspettiamo l’assegno dello Stato.

Per rimetterci in carreggiata vanno aboliti, in sequenza rapida:

1- Reddito di cittadinanza

2- Quota 100

3- Decreti sicurezza Salvini.

Senza questi interventi, l’Italia sarà sempre di più un paese povero e da evitare.

