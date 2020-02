Più che giusto, ci vuole coerenza e coraggio quando si è impegnati al governo per tentare dio migliorare la vita ai cittadini.Non è questo il modo, la giustizia non si raggiunge con la prescrizione.Altro è una riforma che comprenda l’abolizione della prescrizione e tempi certi per la giustizia.Mi pare che il PD dovrebbe condividere la posizione di civiltà di Italia Viva. Suvvia in po’ di coraggio!

Il fatto di definire un fatto di civiltà giuridica,una situazione che vede le vittime di ingiustizie, truffe ed altri reati senza una risposta mi sembra una cosa singolare a dire poco,in più può accedere a questo istituto solo chi ha il senato per pagarsi gli avvocati,cosa questo abbia a che fare con la giustizia…Bisogna insistere sul fatto che IV vota coerentemente l’impianto legislativo Orlando, pertanto PD. Se FI si accoda, non vedo il problema.Obiettivamente è Forza Italia che vota con Renzi il Decreto .La sfida di Italia Viva è restituire bellezza alla politica. Lo faremo con tutto il nostro entusiasmo.

La nostra posizione sulla prescrizione è puro buon senso: stanno con noi avvocati, magistrati, commentatori. E difendo la riforma Orlando perché a differenza di altri non mi vergogno delle riforme del nostro governo. Non moriremo giustizialisti, noi. #BuonGoverno Siamo dalla parte della ragione ma ha ancora più regione chi aspetta giustizia e la vede vanificata dalla prescrizione. Quindi che prima si riducano i tempi dei processi e che POI si reintroduca la prescrizione.

Noi ci siamo. Forza! L’Italia merita coraggio e passione, non polemiche ultima modifica: da

