RENZI! sul suo profilo Facebook attacca la bufala e ribadisce l’opposizione al governatore pugliese: “Alle prossime regionali non siamo a favore di Salviuni, siamo semplicemente contro Emiliano”

Matteo Renzi contro Michele Emiliano: “Mi accusano di aiutare Salvini, fake news da mediocri”

Sapete da cosa si capisce che la nostra assemblea nazionale è andata benissimo? Dall’aumento delle fake news contro di noi.

L’ultima bufala messa in giro dai mediocri è: “Renzi aiuta Salvini”. Siamo alle barzellette, ormai.

Abbiamo accettato un Governo persino con i grillini pur di mandare a casa l’uomo che chiedeva i pieni poteri. Ed evitare così il rischio dell’Italia fuori dall’Europa.

Adesso ci accusano di votare insieme a Salvini sulla prescrizione.

Insieme a Salvini sulla prescrizione hanno votato loro, approvando la vergognosa legge Bonafede. Noi stiamo difendendo la nostra legge, la Legge Orlando mentre gli altri difendono la legge firmata con Salvini. E in Puglia noi non siamo a favore di Salvini: siamo semplicemente contro Emiliano per ciò che Emiliano ha detto e fatto su Ilva, Tap, Xylella, Popolare di Bari.

Quando a Cinecittà hanno visto un partito vero, una comunità forte, l’Italia Viva, hanno ripreso con le fake news. Ma noi andiamo avanti con un sorriso e senza rabbia.

Il meglio deve ancora venire

Matteo Renzi non ci stà e torna ad attaccare Michele Emiliano. Questa volta lo fa sul suo profilo Facebook: “Sapete da cosa si capisce che la nostra assemblea nazionale è andata benissimo? Dall’aumento delle fake news contro di noi. L’ultima bufala messa in giro dai mediocri è “Renzi aiuta Salvini”.

“Siamo alle barzellette, ormai” scrive l’ex premier ricordando il governo fatto con il Movimento 5 Stelle “pur di mandare a casa l’uomo che chiedeva pieni poteri. Adesso ci accusano di votare insieme a Salvini sulla prescrizione. Insieme a Salvini sulla prescrizione hanno votato loro, approvando la vergognosa legge Bonafede”.

Il riferimento però è anche alle proteste di vari esponenti del centrosinistra pugliese che sostengono Emiliano alle prossime elezioni regionali e che attaccano i renziani per via della loro intenzione di presentare alle elezioni un candidato alternativo e contrario a Emiliano insieme a Azione e +Europa. “E in Puglia – scrive il senatore fiorentino e leader di Italia Viva – noi non siamo a favore di Salvini: siamo semplicemente contro Emiliano per ciò che ha detto e fatto su Ilva, Tap, xylella, Popolare di Bari”.

RENZI! sul suo profilo Facebook attacca la bufala e ribadisce l’opposizione al governatore pugliese: “Alle prossime regionali non siamo a favore di Salviuni, siamo semplicemente contro Emiliano” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo