Salvini e l’algoritmo dello sciacallo! Ma lo sciacallo è stupido o intelligente? Oppure: il credito elettorale di cui gode pesca nella nell’intelligenza o nella stolidità?

Salvini e l’algoritmo dello sciacallo.Se c’è un problema, una paura, lui offre sempre la soluzione più becera ma anche la più inutile. Ha cominciato con gli immigrati, ora è arrivato al coronavirus. Ma è prevedibile, e un po’ noioso. Un generatore automatico di post su Facebook

Ma secondo voi lo sciacallo è stupido o intelligente? Oppure: il credito elettorale di cui gode pesca nella nell’intelligenza o nella stolidità?

E il Capitano compulsivo – e probabilmente coglie il punto. Parlare alla pancia produce effetti sicuri, veloci, ma poco stabili. La pancia si sazia in fretta ma altrettanto velocemente evacua eccessi e cibo avariato. Pare che la citofonata non sia piaciuta nemmeno a una parte, minoritaria ma molto consistente, dell’elettorato leghista – una prima assoluta. Tutto il successivo agitarsi sta suonando come un disco rotto, a quanto si coglie a diversi livelli dall’uomo della strada ai meme che, molto più acutamente della politica e dei media giustamente denuncianti l’abuso, hanno colto l’aspetto grottesco del momento. Quando si ride del re nudo è l’inizio della fine e in Italia si innesca il meccanismo fatale identificato da Arbasino: da brillante promessa a povero str. Poi un ‘venerato maestro’ non si nega a nessuno (una volta fuori dai giochi). Speriamo che il fenomeno Salvini si esaurisca al più presto. Ci si lamentava dei grillini additandoli come scappati di casa. Ma col riformatorio del Governo hanno imparato presto la lezione che non bisogna aprire bocca e dargli fiato se non si ha in zucca qualcosa di logico e razionale. Salvini che fa politica da più di 30 anni sembra che non sia stato ancora riformato.

E’ soprattutto il leader del menefreghismo italiota di coloro che, analfabeti politici, schiamazzano e affidano ad un duce (ormai è considerato il capitano) le sorti di un paese. Il popolo schiavo della propaganda serve per osannare e approvare in massa quello che il capitano dice e, se governa, fa. Mi ricorda lo spirito della dittatura degli anni venti del 900 e spero non si ripeta negli anni venti del 2000

