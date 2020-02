Sulla FAKE NEWS del video di Matteo Renzi contro la prescrizione:La storia è questa.

Nel 2015 Matteo Renzi, quando era segretario del Partito Democratico, rilascio una dichiarazione di merito sulla prescrizione.

Lo ricordo come se fosse ieri, era il periodo della prescrizione a Berlusconi su Unipol e la scalata alla Bnl, e ci furono le prescrizioni sul caso Eternit.

Renzi in quel periodo attaccò frontalmente l’istituto della prescrizione in quanto a salvare Berlusconi fu la cosiddetta “Legge Cirielli”, una delle tante leggi “ad personam” fatte durante l’era del cavaliere e che aveva tempi della prescrizione brevissimi.

Dopo quelle dichiarazioni, e dopo due anni di battaglie parlamentari, il Governo Renzi – con a capo il Ministro della Giustizia Andrea Orlando – riuscirono a far passare il DDL. C. 4368 (noto anche come DDL Orlando), che andò a correggere e ad allungare gli “sguaiati” tempi della prescrizione che erano contenuti nella EX Cirielli.

In queste ore, tra i quali anche Marco Travaglio ieri sera su La7, il MoVimento 5 Stelle e il Il Fatto Quotidiano stanno facendo girare quel video dove Renzi discuteva di prescrizione e lo stanno facendo girare all’urlo: “anche Renzi voleva togliere la prescrizione”.

Io non so se il M5S o il Fatto abbiano ben contestualizzato storicamente quel video, e non so nemmeno se lo abbiano fatto apposta oppure no, ma di certo l’odore di strumentalizzazione e propaganda è forte, e sta diventando puzza.

La legge Orlando voluta dal governo Renzi allungò i tempi della prescrizione e fu quello che venne a valle di quelle dichiarazioni, e farle girare oggi per dire “Renzi merda” è una operazione infantile, direi ai limiti del patologico.

MARCO TRAVAGLIO ha diverse querele da parte di Renzi e fin’ora ha subito tre condanne con risarcimento di € 145.000,00 a favore di Renzi.

COMUNQUE NOI DI ITALIA VIVA! Sulla prescrizione nessuna contraddizione, non abbiamo cambiato idea. E dispiace vedere come alcuni stiano provando, come al solito, a diffondere notizie false per gettare fango su Italia Viva.

Nel video del 2015 che alcuni stanno facendo girare ad arte in queste ore, Matteo Renzi attacca la prescrizione breve, frutto di una delle tante leggi ad personam del governo Berlusconi. Quella legge, sbagliata, l’abbiamo cambiata con la riforma Orlando. La stessa riforma Orlando che in queste ore stiamo chiedendo a gran voce di mantenere, in nome del rispetto della nostra Costituzione, che parla chiaro: i cittadini hanno diritto a una giustizia giusta, devono essere considerati innocenti fino a prova contraria. Andare avanti con la riforma Bonafede e abolire la prescrizione nega loro questo diritto fondamentale.

Sulla FAKE NEWS del video di Matteo Renzi contro la prescrizione:La storia è questa. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo