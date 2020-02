E successo ma e una regola basilare nei media ITALIANI. Comunque a di Martedì, Marco da Milano e Giovanni Floris mutano e diventano sempre Disonesti non appena sentono fare il nome di Matteo Renzi.

I fatti sono e lo sanno proprio Tutti che Matteo Renzi nel suo Governo voleva Il Tosto Procuratore Gratteri come Ministro di Grazia e Giustizia per attuare la Riforma della Giustizia,

Va detto che il Procuratore Gratteri tosto da sempre e ben conosciuto nell’ambiente ma certo non godeva della visibilità che ha oggi che il suo nome e’ conosciuto anche al grande pubblico.

Comunque alla fine la storia fu che Matteo Renzi voleva Gratteri Ministro di Grazia e Giustizia, ma l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non volle il Procuratore Gratteri a predetto Ministero di Grazia e Giustizia, ma bensi’ impose al Governo Renzi Andrea Orlando il signor nessuno ma di certo il pupillo di Napolitano………..

Certo che i Presidenti della Repubblica con Matteo Renzi sono stati davvero ingenerosi ….e qui mi fermo …..

Cari Amici questo la dice lunga su quante tegole cadono in testa a chi vuole provare a cambiare le cose in questo Paese…………e questo mi porta sempre più a stare dalla parte di Matteo Renzi e oggi con Italia Viva.

A Proposito del Procuratore GRATTERI e RENZI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo