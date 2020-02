Emiliano con sé ha di tutto, il Pd vecchio e in parte nuovo, ma anche pezzi della destra e del mondo grillino. Un impresentabile, politicamente.Uno che ha organizzato primarie abbastanza farlocche, tanto che i numeri non tornano. Dicono che abbiano votato in 80mila, quindi nelle casse dovrebbero risultare 80mila euro almeno. Macché, risultano versati solo 16mila. E gli altri? Non si sa. #TeresaBellanova #ItaliaViva #Puglia. Emiliano e’ un maleodorante cassonetto elettorale che raccoglie tutti e di tutto. Ha sbagliato tutto( Taranto,Xilella,notap,popolare di Bari…) e promette peggio.Fa il tifo per le sardine….e cerca accordi sottobanco con il sindaco ultraconservatore di Nardo’

