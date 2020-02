● L’abolizione della prescrizione significa processo senza fine; e, dato che nei fatti il solo avviso di garanzia equivale a condanna sui social, questo non è Stato di diritto, non è giustizia, è giustizialismo (grillino);

● Il governo non rischia sulla prescrizione, li fermeremo in un modo o in un altro; il Pd in aula dovrà scegliere tra la legge del suo vicesegretario Orlando e la Bonafede;

● Il Pd non sia succube dei 5S e tenga conto che tutta l’avvocatura e larga parte dei magistrati sono contrari;

● Pur di evitare i pieni poteri a Salvini ho promosso un governo con i grillini e ne sono fiero.

LA SOLUZIONE unica efficace ed essenziale, È LA RIFORMA INTEGRALE DEL SISTEMA GIUSTIZIA IN ITALIA . Occorre :

• Riscrivere i codici di procedura che sono l’effetto di emendamenti su emendamenti che si sono succeduti dal 1 gennaio 1948 stravolgendo completamente la logica e l’impianto originale

• È PROPRIO Il dedalo di INTERPRETAZIONI che sono implicite nell’irrazionalità dei codici di procedura e che rende impossibile la velocità in tempo reale dei processi

• Perché giustamente, dal loro punto di vista professionale, gli avvocati sono bravissimi nell’insinuarsi nelle contraddizioni implicite nei codici, sia civili che penali

• Occorre essere consapevoli che tali incongruenze nei CdP (codici di procedura) sono tali che è praticamente impossibile per qualsiasi polizia inquirente non commettere degli “errori”, assolutamente irrilevanti, ai fini dell’accertamento del reato ma che nelle mani di avvocati esperti, acquistano in Cassazione la prova o dell’annullamento di tutti i processi precedenti o il rinvio degli atti al GIP

• È necessario che tutte le polizie inquirenti utilizzino gli stessi moduli per l’accertamento di eventuali doli e che soprattutto agiscano in modo coordinato fra loro per evitare di aprire fascicoli diversi magari per lo stesso reato e sullo stesso inquisito, come accade fin troppo frequentemente.

• Evitare la concorrenza fra le diverse procure della repubblica, la prima che apre le indagini è la titolare dell’inchiesta

• È essenziale riformare il ruolo e le competenze del CSM; perché non è possibile che il sistema Giurisdizionale sia contemporaneamente controllore e controllato di se stesso, ponendosi di fatto in una posizione superiore agli altri due Poteri dello Stato ovvero il Legislativo (che è il Parlamento) e l’Esecutivo (che è il Governo)

• Tutto il resto sono solo pannicelli caldi che non toccano l’irrazionalità che è alla base della non credibilità e della non efficienza dello “Stato del Diritto”, della Giustizia, in Italia.

ITALIA VIVA : Non dobbiamo fare un Partito Riformista, ma una rivoluzione riformista, cosa ben diversa. E cosa più faticosa. La prateria esiste ma il percorso per arrivarci è lungo e non può essere diversamente. Non dobbiamo fare un percorso figlio delle furbizie o delle scelte tattiche. BISOGNA CREDERCI.

