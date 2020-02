ALLA FINE SEMPRE LA STESSA STORIA , SI FA COME DICIAMO NOI DI ITALIA VIVA Riforma Bonafede, il PD si avvicina a Italia Viva e isola i 5 Stelle

Riforma Bonafede, il PD si avvicina a Italia Viva e isola i 5 Stelle.

Prescrizione, qualcosa si muove. La giornata ha visto al lavoro le diplomazie dei partiti, di maggioranza e opposizione. E la sensazione è che anche sulla granitica difesa della riforma Bonafede si stia per aprire un varco. Non sposta molto la smentita, arrivata a tarda sera da Via Arenula, da dove il Guardasigilli assicura di tirare dritto. Era stato Luciano Violante ad indicare la strada della ragionevolezza: «Si può cambiare la prescrizione. Ma lo si dovrebbe fare a partire da una seria indagine conoscitiva sulla fenomenologia dell’istituto, che in alcuni uffici giudiziari fa registrare numeri significativi e in altri ricorre in modo irrilevante». In effetti al danno della riforma Bonafede si aggiunge la beffa della assoluta indisponibilità dei dati di fondo.

«Violante ha perfettamente ragione. Ci stiamo accapigliando su un tema di cui non conosciamo i dati. Se li avessimo capiremmo che la prescrizione è un fenomeno che colpisce ormai solo i reati minori. Questo dimostra che stiamo assistendo solo a una pretesa ideologica da parte del ministro Bonafede e a un’affermazione propagandistica staccata dalla realtà», ha fatto seguire il presidente dell’Unione delle Camere penali, Gian Domenico Caiazza. La protesta degli avvocati va avanti compatta. E alla politica va il compito di “trovare la sintesi”, come ripete il segretario Dem Nicola Zingaretti. Sul piatto del Milleproroghe vengono messi agli atti i tentativi di mediazione. Quello di Federico Conte (Leu) prevede l’applicazione della riforma Bonafede solo in caso di doppia sentenza di condanna, quello di Lucia Annibali (Italia Viva) punta a rimandare di un anno l’annosa questione. Per dirla tutta, il lodo Annibali è sdoppiato: c’è un suo emendamento che prevede un rinvio secco all’inizio del prossimo Anno giudiziario. Ed un altro emendamento, subordinato, che richiede la sospensione degli effetti della disciplina attuale (riforma dell’art.159). Ma c’è anche Andrea Orlando, ex ministro della giustizia Pd, che torna in campo per difendere, appunto, la riforma che portava il suo nome.

A fargli da apripista è Emanuele Fiano, che va in tv per ricordare al Movimento Cinque Stelle «che fanno parte di un governo di coalizione, in cui ciascuno deve fare un compromesso ed essere disponibile a rinunciare a qualcosa, perché non si può portare a casa tutto». I democratici si rivolgono al premier Giuseppe Conte con crescente fiducia, che pare ripagata. Non esiste miglior corpo diplomatico, verso il Movimento, dell’inquilino di Palazzo Chigi. Sentita dal Riformista, la firmataria del Lodo Annibali scongiura soluzioni intermedie. «Si eviti di creare confusione. Per Italia Viva non ci sono compromessi accettabili», tuona la deputata renziana.

E se il Lodo Annibali presentato nel Milleproroghe venisse bocciato, data anche l’ipotesi fiducia che circola a Montecitorio in queste ore «lo ripresenteremmo in Senato e a palazzo Madama i numeri sono diversi», sottolinea la parlamentare. «Io non capisco quale dovrebbe essere la mediazione di Conte, onestamente. Correggere con una toppa peggiore del buco, con il discrimine tra sentenza di condanna e di assoluzione può aprire a dei profili di incostituzionalità». Prosegue Annibali: «Non si può accettare che venga rimesso in discussione il principio di non colpevolezza fino a sentenza di terzo grado. Qui c’è chi vuol minare la nostra civiltà giuridica».

Si rivolge comunque al partito a nome del quale Fiano parla. «Invita Bonafede a prendere atto dei numeri e delle discrepanze. Buon segno. Adesso tutto il Pd sostenga questa linea, con coerenza».

Di essere invece incoerente è l’accusa che il Movimento rivolge a Renzi. «Cambia idea sulla giustizia», lo stuzzicano. Il fiorentino non aspettava altro, e risponde con un tweet al vetriolo.

«Ehi, ragazzi, sveglia. Nel 2014 volevo cambiare la prescrizione breve di Berlusconi. E l’ho fatto con la legge Orlando. Ora invece difendo la nuova legge dalla riforma folle Salvini-Bonafede. Vi è chiaro o serve un disegno? Basta col populismo. Basta con il giustizialismo». Quel giustizialismo di cui Italia Viva accusa senza giri di parole i Cinque Stelle: «Se non li fermiamo questi sono capaci di rimettere in discussione anche i tre gradi di giudizio», scandisce Lucia Annibali.

La settimana prossima la maggioranza terrà l’atteso vertice sulla giustizia. Pd e Iv sperano di arrivarci con una intesa che punti alla riforma complessiva del processo penale, tenuto conto dei dati invocati da avvocati e magistrati, spostando al 2021 l’efficacia della riforma che porta il nome del Guardasigilli. Un colpo di cannone contro le difese del dicastero di via Arenula, per quanto a salve, lo ha sparato ieri sera il Pirellone. Il Consiglio regionale della Lombardia, anche con il voto di Italia Viva, ha approvato una mozione di Forza Italia che chiede al presidente della Regione, Attilio Fontana e alla Giunta di attivarsi presso il governo nazionale affinché la proposta di legge Costa, abrogante la riforma del ministro, sia discussa quanto prima. Un altro segnale chiaro per Palazzo Chigi. Ecco perché la smentita di ieri sera, come spesso succede, non smentisce ma conferma.

ALLA FINE SEMPRE LA STESSA STORIA , SI FA COME DICIAMO NOI DI ITALIA VIVA

