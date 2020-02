BRAVA NANCY PELOSI E BRAVE LE SARDINE ITALIANE Per ora abbiamo solo gesti di rivolta, ma si può sperare…

Molti lettori non sono d’accordo con le immagini di Nancy Pelosi, speaker della Camera Usa, che dietro Trump straccia con metodo e applicazione i fogli del discorso del presidente americano. Io invece trovo quelle immagini meravigliose. E cerco di spiegare perché.

Viviamo, ormai lo abbiamo capito, in un’epoca bizzarra. Finita la lunga stagione post-bellica, con le fatiche connesse, il mondo sembra essersi preso una pausa e negli Stati Untiti come in Italia affida il proprio destino a saltimbanchi, populisti di basso rango e di nessuna capacità politica.

Contro questa gente, e ancora per un po’, non c’è quasi niente da fare. Mentono spudoratamente. Indebitano i bilanci pubblici come se non esistessero più i domani, promettono qualsiasi cosa, luna compresa.

Il popolo segue, in America come in Italia, questi cialtroni di nuovo conio. Trump, non dimentichiamolo, è quello che meglio di tutti riassunse la situazione: potrei scendere nella Quinta Strada e sparare a un passante qualsiasi, mi voterebbero lo stesso. In questa situazione, per la gente normale non rimangono che i gesti: Enrico Toti che lancia la propria stampella contro le truppe austriache, certo non pensava di vincere una battaglia. Nancy Pellosi che straccia con meticolosa attenzione l’inutile e vanaglorioso discorso di Trump. Le sardine italiane (esseri in parte ancora misteriosi) che riescono a contendere le piazze a Salvini. Rula Jebreal, che sale sul palco delle canzonette, e parla di violenza sulle donne. Sono gesti, solo gesti.

I gesti non sono mai risolutivi. Si potrebbe anche dire che non servono a niente. Ma non è vero. Testimoniano il dissenso. Testimoniano che nel mondo, se non oggi domani, ci può essere altro.

I gesti sono insomma speranza. E come tali vanno accolti. Che la speaker della Camera americana mostri pubblicamente un così vistoso disprezzo per Trump è una lezione politica. Non servirà oggi, non farà aumentare i voti dei democratici, ma servirà a diffondere l’idea che questo in cui viviamo non è il migliore dei mondi possibili. Servirà a costruire, domani, qualcosa di meglio.

Stessa cosa in Italia con le sardine. Nessuno sa che cosa combineranno. Per ora ci dicono solo che l’Italia non è fatta da Salvini e dalle sue bande di squinternati, ossessionati da inesistenti immigrati e dai negher.

Se non ci fossero questi gesti, potremmo pensare di essere piombati in un incubo.

