L’unica variabile fissa dei sondaggi racconta il crollo dei 5 Stelle, allo stato attuale senza fantino come un cavallo scosso al Palio di Siena, nonché reduci dalla più che eloquente debacle fragorosa in Emilia Romagna e Calabria. Adesso il M5S si sta impuntando, su revoca concessioni e prescrizione. La diversamente il leader di ITALIA VIVA non è d’accordo,

La “battaglia” è col Pd. Ora: Zingaretti, per portare a casa la prima vittoria veramente sua, deve minare e bombardare dalle fondamenta quel vomito indicibile dei due decreti sicurezza. O lo fa di brutto, oppure i suoi continueranno a trattarlo come il salumaio triste di Vitiano. Chiedo ai STRONZI 5 Stelle: ma chi ve lo fa fare, se non la demenza politica, di fare le barricate per difendere i decreti di Salvini, concedendo al Pd di cambiare non solo le due parti stigmatizzate da Mattarella? Perché vi state impuntando ottusamente su un decreto in larga parte abominevole e voluto da quello che vi ha cornuto e mazziato per 14 mesi? Governate insieme al Pd e, dunque, dovete avere ma pure concedere. Ecco: vi è mai balenata l’idea di concedere tutto sui decreti Salvini per avere (quasi niente) perché sono cose mostruose su prescrizione e autostrade? Vi rendete conto che, così facendo, sarebbe un win win per voi, per il Pd, per Leu e per il paese? Ma porca di una miseria ladra, la strategia chi cavolo ve la suggerisce, Jimmy lo Scionco? E datevi una svegliata, su! Questo e si calare le braghe,ma e pure salvarvi il culo fino a fine legislatura ,perché volere o non volere! dopo sparirete e dovrete andare a lavorare se lo trovate,e ora che vi conoscono trovare lavoro per voi sara molto difficile,tenete presente che anche il reddito di cittadinanza non potete ottenere,anche perché sara abolito il prima possibile. AUGURI STELLATI DI M.

"Cari stronzi 5 Stelle, governate insieme al Pd e, dunque, dovete avere ma pure concedere se volete durare almeno fino a fine legislatura"

