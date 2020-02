Nicola Piepoli è un bravo sondaggista e fa bene a fare tanti sondaggi. Ogni tanto, però, va corretto. Oggi, ad esempio, ha detto che un eventuale partito Di Battista-Paragone può valere anche il 5,5 per cento. Non discuto: dai tabulati di Piepoli può risultare davvero questo.

La realtà, però, è diversa. Un partito politico è anche (se non soprattutto) un concentrato di intelligenza. E qui casca l’asinello. Se si sommano Paragone con Dibba più su di -5 non si va.

Già oggi i 5 stelle, benché diretti dalla mente superiore di Beppe Grillo, sono di fatto morti, forse non arrivano al 5 per cento, pur avendo ministri in carica. Un eventuale clone dei 5 stelle, fatto da due transfughi di basso livello, dove volete che arrivi? Al 2 per cento. O, forse, allo 0,2 per cento.

D’altra parte, la politica è un osso duro. Basta vedere Italia Viva, dove le intelligenze ci sono, ma che comunque non riesce a sfondare il muro del 5 per cento. Il vecchio Pd, invece, in mano a fantasmi silenziosi sta comunque nel giro del 20 per cento.

Detto questo, a Dibba e Paragone consiglierei, se scartiamo l’abusata ippica, di darsi al golf o al turismo permanente, possibilmente in luoghi molto esotici. Se non trovano di meglio, la vecchia Patagonia di Bruce Chatwin va sempre bene.

DIBBA IN PATAGONIA Vorrebbe fare un nuovo partito con Paragone. Meglio un viaggio in terre lontane.

