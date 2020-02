I Cinque stelle vadano pure in piazza, ma lo sanno che vanno contro se stessi

E’ come sparare sulla Croce Rossa.Di Maio! Non sa più a quale Santo votarsi e non gli restano nemmeno gli occhi per piangere.

E’ ancora Ministro (di lotta e di governo), ha lasciato l’incarico in M5S con la speranza di fare un pò di barricate e ripresentarsi un’altra volta come anti sistema. Proprio lui che, da solo sul ponte di comando M5S, in due anni ha governato con destra e sinistra, accumulato incarichi ministeriali a pacchetti e portato il suo movimento dal 33% a meno del 10%. E ora è ancora Ministro.

Ma dal fuoco di paglia del 2018, il bluff si è miseramente afflosciato in tutte le elezioni. Gli elettori hanno scritto sulle schede che governare è letale per il grillini e non solo sul piano nazionale.Sul piano locale Raggi è il caso più vistoso ma gli altri non sono da meno, Torino, Livorno, Pomezia, Genzano.E ora Ahahahah, scendono in piazza per protestare contro il Governo di cui fan no parte .Ma non avevano preso il 33% alle politiche? Non sono loro la forza maggioritaria.? Ma la cosa esilarente è che i beoti stanno pure organizzando i pulman per andare a Roma.Ce li meritiamo,non c’è altro da aggiungere. E Zingaretti rimprovera il suo cocco Di Maio: “La piazza è un errore, guardi al futuro” Il segretario Pd chiede di voltare pagina sui decreti Sicurezza e auspica un chiarimento dai 5 stelle: “Decidete cosa volete fare con questo Governo, se non si passa ai fatti si indebolisce”

Zinga, coi cialtroni che vuoi come alleati politici il cui unico scopo è piantare bandierine nei posti sbagliati, tutto è più difficile. Abbi il coraggio di far cadere il Governo difendendo prescrizione e corruzione. Gli elettori ti daranno la ricompensa che il PD avrà meritato e B. un bacio in fronte..

Questa volta il segretario travicello ha superato ogni limite di decenza politica.Ha assegnato a conte la patente di progressista e di leader del centrosinistra.Se Zingaretti ritiene che il cambiamento,continuamente strombazzato,possa partire dal progressismo di conte,fulminato sulla strada di damasco,dimostra di non sapere più cosa fare per tenere in piedi un governo di opportunisti,scalda poltrone,insignificanti,rappresentanti del nulla,cialtroni.Conte è la cinica dimostrazione dell’ opportunismo più sfacciato e del pressapochismo politico.Se i leader s,usando un eufemismo,avessero un minimo di dignità dovrebbero chiedere le dimissioni del loro segretario.Solo un politicante non perfettamente cosciente può fare le affermazioni riportate dal giornalista.Il riformismo passerebbe per un individuo di poco valore,che ha saputo,però,valorizzare al massimo la sua ambiguità e tendenza a posizionarsi secondo lo spirare del vento.Ormai il pd è votato alla masochistica disgregazione.Che dio salvi l’ ITALIA.

Certo che è impresa ardua il negoziare con i Cinquestelle.

E’ incredibile come questa Forza Politica uscita in malo modo da un precedente governare basato sulla spartizione non vuol capire che adesso, in un partenariato con l’antico nemico, la prima regola è la mediazione. Ma i Cinquestelle che di “politico” hanno definizione ma non la “testa” perseverano nella loro chiusura ideologica lontani dal capire che certe bandierine sventolate se non funzionano vanno aggiustate. Non ascoltano nessuno se non se stessi ed avanti a testa bassa a costo di far grossi danni pur di non ammettere che su un errore evidente a tutti è meglio intervenire. E così, sempre autoreferenti, via di corsa verso il baratro inguaiando se stessi ed il Paese.

ESEMPIO! Il problema della prescrizione è che è stata proposta in modo mediatico come se fosse un problema semplice, o meglio come se il solo problema fosse in fatto che alcune lobby hanno interesse ad avere scappatoie dalla giustizia (il che è vero).

Invece il problema è più complicato in quanto il processo è un sofisticato meccanismo per distinguere colpevoli da innocenti e inevitabilmente produce anche falsi positivi (innocenti in galera) e fasi negativi (colpevoli a spasso).

Le frasi ad effetto (mai più innocenti in galera) o l’indignazione quando qualcuno assolto per violenza privata poi uccide moglie e figli non aiutano a risolvere il problema e neppure le soluzioni basate sull’ultimo caso eclatante.

Occorre invece una riforma del codice di procedura che si può fare, va fatta ma richiede del tempo.

Ora cari ragazzi !O si cede a Renzi come vuole finalmente anche Zingaretti o il governo si sfascia? ma Zingaretti non ha nulla da temere: il 70%-80% degli attuali parlamentari dei 5 stelle (tra Camera e Senato) non avendo alcuna prospettiva di rielezione, voterebbe qualsiasi cosa: dal rinnovo delle concessioni alla prescrizione. Ahò! E se l’ha capito persino Zingaretti…

Non c’è altra soluzione se non attendere che la fuga di parlamentari stellapiattisti verso altri gruppi ricostruisca un’immagine del Parlamento più aderente alla realtà politica del Paese. Se la discrasia fra rappresentanza parlamentare e Paese reale dovesse invece persistere, questo governo non avrebbe lunga vita.

I Cinque stelle vadano pure in piazza, ma lo sanno che vanno contro se stessi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo