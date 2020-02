IL PAESE DELLE FATE Tutti in galera, ma con il reddito di cittadinanza.

Ci sono momenti in cui la politica si avvicina allo zero assoluto, ogni residua grandezza scompare e rimane solo il rumore di fondo. Oggi, se non fosse per Mattarella, siamo arrivati a questo punto. I 5 stelle, che il cielo li perdoni, se può, insistono e sono pronti all’estremo sacrificio (il governo) pur di far passare l’abolizione della prescrizione. Il loro slogan potrebbe essere: tutti in galera, fino a quando esiste un cittadino a piede libero, probabilmente c’è un furfante in libertà.

Contro delle teste così non esiste difesa. E bene sta facendo Renzi su questo punto: al Senato i grillini non hanno i voti necessari e al Senato quindi la loro proposta sciagurata verrà bloccata.

Ma, si dirà, la prescrizione è lo Stato che si arrende, che ammette di non saper fare i processi, condannare o assolvere le persone inquisite. È vero: la prescrizione è una sconfitta per lo Stato. Stato che in questi 70 anni ha largamente dimostrato di non essere capace di perseguire i presunti colpevoli, ma solo di incarcerare migliaia e migliaia di soggetti che poi vengono dichiarati innocenti (magari 15 anni dopo).

Di accelerare i lavori della giustizia si parla da quando Eva, tentata dal serpente, mangiò la famosa mela. Risultati zero.

In questo quadro, la prescrizione è una specie di salvagente gettato al popolo degli inquisiti: non siamo in grado di processarvi, e allora vi mandiamo a casa, liberi, fine processo. Si applica cioè la norma che tutto sommato sia meglio avere un colpevole in libertà che un innocente in galera. Norma di pura civiltà giuridica e umana.

Ma è inutile cercare di spiegare queste semplici cose ai grillini: non hanno mai letto Beccaria (che invece era consultato da Caterina la Grande, che stava a Mosca), ma hanno solo ascoltato Beppe Grillo, un soggetto condannato in via definitiva a un anno e due mesi di detenzione per aver sterminato una famiglia.

I grillini, purtroppo, sono fatti così: sbagliano la rotta all’inizio, ma non si arrendono, non cambiano, e così si ritrovano al Polo Nord invece che a New York.

Questi sono anni duri, complicati, ma l’Italia sta spendendo 20 miliardi di euro all’anno in sciocchezze come reddito di cittadinanza, quota 100 e i famosi 80 euro (diventati 100) di Renzi. Sembriamo il paese delle fate. Invece siamo solo uno dei paesi più indebitati del mondo.

IL PAESE DELLE FATE Tutti in galera, ma con il reddito di cittadinanza.

