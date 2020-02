Sono passati 81 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli.Il 17 novembre, a Bologna, il segretario del Pd aveva assicurato, con una certa foga, che avrebbe abolito i provvedimenti di Salvini e che si sarebbe battuto per lo ius culturae. Poi se n’è dimenticato. Noi no.

Non dobbiamo andare per le lunghe, la gente e’ stanca e stufa di questo gan-gan, diamo un termine preciso entro il quale adottare certi provvedimenti altrimenti crisi…o la va’ o la spacca, in politica bisogna pure rischiare ultima modifica: da

