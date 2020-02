Matteo Renzi forever. Checchè ne dicano i vari opinionisti tra l’altro poco svegli… Renzi rimane uno dei pochi politici brillanti nel mezzo di una classe politica assai scadente.

Matteo Renzi: “Italia Viva farà cadere il governo? Assolutamente no. Ma sulla prescrizione hanno fatto male i conti”Il leader di Italia Viva a Radio Capital sul compromesso sulla prescrizione: “Rischiano di fare un pasticcio”

Bene Renzi. Povero PD che è a rimorchio dei 5 stelle, un partito in disfacimento su cui il paese ha aperto gli occhi. Qui da noi le persone che si elevano dalla mediocrità non sono benvolute… preferiscono quelli dal nessun talento. Quanto a bugie dette… gli altri non son da meno. Si parla di giravolta e ci abbiniamo , tanto per non perdere il vizio , il nome di Renzi . Qui , se qualcuno fa una giravolta e’ il PD a guida Zingaretti . Perché chi non lo avesse notato , il PD , prima di assumere responsabilità di governo , diceva pari pari , virgole comprese , le stesse identiche cose che dice Renzi . Il quale Renzi le diceva dalla opposizione ed anche ora che sostiene il Governo . Quindi ha mantenuto quella coerenza che ora e’ del tutto sconosciuta a chi si e’ grillizzato ed e’ in cammino verso il Sol dell’Avvenir.

A tutta la compagnia antirenziana, faccio gentilmente notare che in nessun modo sfiorano il nocciolo dell’argomento: si è favorevoli o contrari all’abolizione della prescrizione così come disegnata dal Ministro Bonafede? Questo è il tema su cui prendere una posizione chiara rifuggendo, se possibile, dalla tifoseria da stadio. Purtroppo sono rassegnato alla presenza di moltissimi che, anziché dare contributi critici, favorevoli o contrari ha poca importanza, preferiscono buttarla in caciara e scagliare la palla in tribuna.

Come sono secondo voi Intelligentissimi gli Italiani che lo hanno mandato a casa votando, fuori contesto, contro di lui in un referendum che avrebbe potuto dinamizzare il Paese. In effetti con l’intelligenza che ci è universalmente riconosciuta (in Giappone, ad esempio esistono barzellette a proposito della nostra intelligenza come le nostre sui Carabinieri) abbiamo mandato a casa un politico che ha preso l’Italia in mano con una recessione al 2 p.c. e lo ha portato ad una crescita dell’ 1 1/2 p.c., creando nel frattempo un milione di posti di lavoro. Per poi votare con entusiasmo in maniera tale d’avere un Governo giallo-verde che in meno che non si dica ci ha ri sbattuti ad un tasso di crescita dello 0.1 – 0.2 p.c.

E anchw in questa battaglia ha ragioni da stravendere. si tratta di una legge approvata da Salvini e grullini nel governo precedente contro il parere del pd e vai altri partiti, e per quale indecifrabile motivo il pd si arraffa cosi tanto da farla approvare adesso? forse sarà l’attaccamento smisurato alle poltrone del potere? difficile da decifrare questo pd, ma continuando su questa strada di ambiguità appresso ai grullini non credo possa aumentare il consenso già abbastanza residuale.

ORA! Siccome ci sono infiniti modi di trattare la ” prescrizione” (ognuno ha la sua ” ricetta”),quindi la domanda è : perchè è stata trattata,dallo sgoverno precedente , prima della riforma più generale della giustizia,essendo solo uno e non il principale suo problema? La proposta quindi di sospendere per un anno la sua entrata in vigore ( essendo cambiati gli alleati di governo),non è il ” lodo” più logico,come propone Italia Viva ?.Insomma affrontarla con più serietà e serenità.dopo che le cose più gravi e generali siano state messe a punto?

p.s. come mai su questo tema Capitan Fracassa non dice una sola parola,lui che mette boccaccia su tutto? Insomma i legaioli che la votarono coi grillini,sono ancora dello stesso parere,come voteranno? Boh,non si sa.Ho idea che i ciucci litigheranno ed i barili si sfasceranno.Un capolavoro…all’italiana.

Matteo Renzi forever. Checchè ne dicano i vari opinionisti tra l’altro poco svegli… Renzi rimane uno dei pochi politici brillanti nel mezzo di una classe politica assai scadente. ultima modifica: da

