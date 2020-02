MATTEO RENZI: “Un appoggio esterno significherebbe che dovremmo far dimettere i nostri ministri: Bellanova è la numero uno sull’agricoltura, Bonetti sta lavorando bene, il sottosegretario Scalfarotto è l’unico che capisce di export. Noi non vogliamo lasciare. Poi se il presidente del Consiglio vuole che lasciamo, ci mettiamo un quarto d’ora”. Così Matteo Renzi a Radio Capital smentisce le indiscrezioni che parlano di un appoggio esterno del suo partito, Iv. “Siamo una forza riformista, non cediamo al populismo nella giustizia. Non ce ne andiamo ma se ci vogliono cacciare, ce lo dicano”.

NO. NON CI SIAMO. La nenia è sempre la stessa: occorre unità a sinistra per battere la destra. Certo. E’ così. Questo è indispensabile. Si tratta di scoprire l’acqua calda.

Peccato, però, che in molti intendano questa necessità prostrarsi alla linea ed ai voleri del PD. Insomma, allinearsi ed ubbidire. Rinunciare alla propria coerenza e diversità e questa, francamente, è un’arrogante pretesa, specie se si tiene conto che l’attuale Dirigenza di quel Partito scarseggia di idee, visione e strategia politica.

La posizione assunta in relazione alla “prescrizione” ne è solo l’ultima, in ordine di tempo, prova provata. ANNAMO BENE. ANNAMO PROPRIO BENE.

ANNAMO BENE. ANNAMO PROPRIO BENE. CI CHIEDONO UN APPOGGIO ESTERNO! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo