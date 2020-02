Cosa fa Renzi ? Vi do una Risposta magistrale

1. Ve lo spiego io che fa Renzi: quello che dovrebbe fare Zingaretti: condizionare il M5S in una fase di totale dissoluzione. Dissoluzione dovuta alla sua passata alleanza con Salvini, durante la quale si è dimezzato (nelle ultime elezioni si è soltanto certificata la dimensione del crollo del 2019).

2. Renzi fa bene. L’alleanza con quelli là si giustificava (e si giustifica), soltanto con un loro energico condizionamento, tagliando loro le vie d’uscita populistiche, che non a caso stanno ripercorrendo.

3. Il M5S è l’invenzione di una Srl, non sono mai davvero esistiti come forza politica, e non hanno mai avuto un’identità. Ecco perché non possono “cambiare”, come ingenuamente chiede loro qualcuno nel PD (e qui). Il loro attuale impazzimento è senza speranza se li si considera un unicum immutabile. Invece si deve costringerli a scegliere, a cambiare, a dividersi e quindi a ridimensionarsi drasticamente, diventando una forza politica decente. Poi dall’anno prossimo si può rivotare, con milioni di voti a spasso: chi avrà filo tesserà.

4. Questo è il discorso di Renzi, più volte chiarito. Evitiamo di dare superficialmente etichette. Renzi fa quello che non fa Zingaretti, appunto: non è paralizzato dal terrore che Di Maio faccia crollare tutto. Ha ragione lui, anche su questo: se non li si condiziona, faranno crollare il governo ugualmente, ma la pagherà il centrosinistra verso i suoi elettori, definitivamente delusi. Renzi fa la parte del “cattivo” che alza la palla per dare a Zingaretti e Conte (ormai una cosa sola) la possibilità di schiacciare. Ma, come direbbe Don Lisander, “Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”. Zingaretti è un fantasma sopravvissuto grazie al vigore di Bonaccini, un leader a tutto tondo. Ma, per cadere nel greve, il trasferimento di palle è ancora un’utopia. Ergo, Zingaretti è quello che sembra. Assolutamente inadeguato.

PS: ZINGARETTI! DOVE é IL SUO sterile e stucchevole richiamo all’Unità,ok meglio cosi perché. Lo sterile e stucchevole richiamo all’Unità’ a Sinistra, per battere la destra, non solo non è mai servito a vincere nulla, se non per brevissimi periodi finiti e crollati sotto i colpi della stessa Unione, ma anzi è servito a far fuggire tanti elettori laici liberali e democratici spaventati da queste che sono solo ammucchiate; dove si riuniscono gruppi che hanno idee sullo sviluppo, sul mondo del lavoro, sui rapporti con l’Europa, su sindacati, sulla globalizzazione, sulla legislazione a tutela del mondo del lavoro che non può più essere solo quella del 1870, sulla GIUSTIZIA AFFATTO DIVERSE. E naturalmente senza produrre alcuna idea concreta su cui aggregare consensi per fare, o meglio per ricostruire questa nazione come una nazione sana efficiente trasparente e lineare. Esattamente come non lo è più almeno a partire dalla maledetta stagione di tangentopoli che ha decapitato una intera classe dirigente portando alla ribalta non solo nani e ballerine ma autentici cialtroni incompetenti ed inverosimili. I nomi e gli esempi fateli da soli.

