Renzi: “Non voto l’accordo. Hanno fatto male i conti, non hanno numeri in Parlamento”

Renzi torna a commentare la questione della prescrizione: “Sulla giustizia noi non ci stiamo. Se qualcun altro per mantenere una poltrona è disponibile a diventare socio faccia pure, noi siamo un’altra roba. Il Parlamento è sovrano però non hanno la maggioranza. Poi se ce l’hanno evviva: la mia impressione è che abbiano fatto i conti e che rischiano di fare un pasticcio”.

“Questo accordo a tre non ha la maggioranza in Parlamento. Se trovano qualcuno che gli vota sta roba io sono contento per loro: ma un po’ meno per il Paese, noi non la votiamo”, così Matteo Renzi torna sulla questione della prescrizione in diretta da Circo Massimo, su Radio Capital. Ieri sera il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, aveva annunciato il raggiungimento di un accordo tra Movimento Cinque Stelle, Partito democratico e Liberi e Uguali. Italia Viva si era dichiarata contraria: un’intesa, quindi, tra tre forze di maggioranza su quattro. Che però, afferma Renzi, non basterebbe per approvare la riforma. “Sulla giustizia noi non ci stiamo. Se qualcun altro per mantenere una poltrona è disponibile a diventare socio faccia pure, noi siamo un’altra roba. Io non ho problemi su questo, se Conte trova i voti nel mondo della destra, che gli vota sta roba, io sono contento per loro. Il Parlamento è sovrano però non hanno la maggioranza. Poi se ce l’hanno evviva: la mia impressione è che abbiano fatto i conti e che rischiano di fare un pasticcio”.

Poi rassicura di non voler fare cadere il governo sulla questione: “Assolutamente no. Io non mi sono sfilato, lo dico da sei mesi che su questa storia della giustizia non si può diventare populisti. Questo governo è nato per evitare il rischio Italexit accarezzato da Salvini, ma io non posso diventare giustizialista”. Nessun appoggio esterno, quindi, in quanto significherebbe far dimettere tre dei propri ministri: “Noi abbiamo tre postazioni, non vogliamo lasciarle. Se il presidente del Consiglio vuole che le lasciamo ce lo dirà e ci mettiamo un quarto d’ora a lasciarle, se vogliono drammatizzare facciano pure”.

E continua: “Noi continuiamo a lavorare sui nostri settori, se ci vogliono buttar fuori ce lo dicono, se ci dicono o cambiate idea, o diventate anche voi giustizialisti o vi buttiamo fuori, noi diciamo subito che non cambiamo idea: per noi le idee sono più importanti delle poltrone. Io non cambio la natura della mia esperienza politica riformista per inseguire una cultura giustizialista e populista. Spero che non drammatizzino, che prevalga il buon senso”.

Renzi conclude attaccando gli alleati del Partito democratico: “Quello che sinceramente non riesco a capire è come faccia il Pd, che ha i numeri, che ha fatto un bel risultato in Emilia Romagna, a non utilizzare la forza di questo risultato per dettare l’agenda, ma inseguire l’agenda su una vicenda come quella della giustizia, perché il principio di fondo di questo accordo a tre è che rimane il ragionamento bonafediano sulla prescrizione”.

