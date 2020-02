Le parole e le scelte delle istituzioni.

Ci sono due scelte istituzionali delle ultime 48 ore che mi hanno molto colpito in positivo.

La prima è la visita “a sorpresa” del Presidente della Repubblica Mattarella in un istituto scolastico di Roma, il Di Donato, nel quartiere Esquilino, zona multietnica della Capitale e con una forte comunità cinese insediata da tempo. La più alta carica dello Stato ha deciso di impegnarsi in prima persona, oserei dire fisicamente, per contrastare una deriva che abbiamo iniziato a intravedere nei giorni scorsi: l’associazione facile, automatica ma completamente sballata tra il Coronavirus e i pericoli del contatto con la popolazione cinese residente nel nostro paese.

La seconda è l’intervista di Luciana Lamorgese al quotidiano La Repubblica. La ministra dell’Interno ha cercato di mettere in guardia l’opinione pubblica su uno dei rischi più concreti che la nostra società sta affrontando: l’indifferenza davanti alla mole sistematica di messaggi di intolleranza, divisione, xenofobia, pregiudizio contro il diverso; un indifferenza non legata tanto a una componente di disumanità degli italiani, quanto piuttosto a una progressiva assuefazione alla deriva del linguaggio politico dopo anni di ripetute sollecitazioni in questo senso.

PS: Il vero virus qui in Italia è questa fissazione del ‘razzismo’.

Anche dove dovrebbe esserci un responsabile operato istituzionale, tutelando l’incolumità di bambini, insegnanti e tutto il mondo che gravita attorno a loro, prevenedo contagi.

Ma de che.

Si riesce a strumentalizzare anche questi pericoli, e con CINISMO.

Per fortuna – ma l’esecutivo lo sa bene – la gente la pensa diversamente ed HA UNA COSCIENZA, anche se non c’è stampa che la strombazzi.

Cercare di rimuoverne gli effetti senza capirne e risolverne le cause… è solo un approccio teorico secondario.E’ il perchè delle cose che va compreso… non solo il per come.

Secondo me ! e ; Risolverne le cause? Impresa titanica.

La gente è astiosa perchè niente è più come prima e tutto è diventato aleatorio: il lavoro, la paga, le tariffe, il potere di acquisto che ci ha visto tutti impoveriti, ecc.. che hanno fatto perdere quella che in realtà è stata solo una illusione del 20° secolo, cioè che tutti potevano stare bene e tranquilli e che il progresso ci avrebbe fatto stare tutti meglio (cosa che non era mai accaduta prima in Europa).

Adesso si aggiunge anche il problema climatico, che porterà ad altri sconvolgimenti.

Non è che il progresso (cioè lo sviluppo) si è fermato, ha solo cambiato direzione, ma quale sia è difficile da comprendere e nessuna sa dove porterà.

Quando il mare è in burrasca, bisognerebbe imparare a cavalcare le onde, diventare tutti surfisti. Chi non ci riesce annega e non ci sarà nessuna nave delle ONG a tirarlo su.

Prima chiedevamo sempre di più, adesso bisogna accontentarsi di quello che c’è e imparare ad usarlo al meglio, affinando gli strumenti di gestione.

Credere che la politica possa risolvere i problemi giganteschi di oggi è una illusione. Il massimo che potrebbe fare è tentare di gestirli con consapevolezza cercando di non far affondare la nave. E per fare questo le ideologie servono a ben poco. Serve solo concretezza e pragmatismo, secondo me gli unici strumenti che puoi usare nei periodi di grande cambiamento.

