Salviamo la Casa delle donne

La! Virginia Raggi non dovrebbe sperare che qualche Babbo Natale le risolva il problema. Se le donne insieme fanno la differenza, come ci ricorda lei stessa, provi a farla lei, insieme alle donne della città.

L’emendamento presentato dalla maggioranza di governo per salvare dalla chiusura la Casa Internazionale delle donne avrà anche avuto problemi di inammissibilità. Però faceva emergere un tema molto rilevante, che dovrebbe essere affrontato e risolto. Perciò! Piena condivisione perché non solo l’articolo 43 ma anche l’art.118 della Costituzione conferisce potere amministrativo alle cittadine e cittadini in nome dell’interesse generale – e la salvaguardi dei diritti delle donne lo é in somma misura come da sempre fa la Casa Internazionaledelle Donne – che Stato, Regioni province e Comuni devono facilitare: Cost. Art. 118 – “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” Quindi, alla luce dell’Art. il concetto si ribalta: non é la Casa delle Donne ad infrangere le norme imposte ma la Citta metropolitana che, contro il dettame costituzionale, non assolve al suo ruolo di facilitare l’iniziativa di una comunita che risponde ad un interesse generale, titolare in tali circostanti del potere amministrativo (cosiddetta amministrazione condivisa) nella gestione di un bene comune. Ancor più, alla luce del fatto che la Regione Lazio ha approvato, ironia della sorte proprio l’8 marzo del 2019, la legge regionale piu innovativa d’Italia che prevede chiare forme di sostegno e vantaggi economici per la realizzazione di patti di collaborazione tra amministrazione e cittadini nella gestione di beni comuni materiali ed immateriali (agevolazioni dei canoni, minori oneri per l’uso di beni, coperture assicurative, esenzioni di tributi). http://www.regione.lazio.it/consiglio-regionale/…. Quindi quella a sostegno della Casa Internazionale delle Donne non é solo una battaglia per i diritti delle donne che sarebbe fondamentale in sè, ma anche una battaglia di democrazia e legalità.

