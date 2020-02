Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice «Non chiedetemi se sono giustizialista o garantista».

MATTEO RENZI: «A me possono chiederlo. Perché essere giustizialista significa violare la carta costituzionale, è una patologia, una forma di populismo tra le più barbare. Essere garantista invece significa essere una persona civile. Il fatto che il premier, già avvocato, già professore di diritto non colga la differenza getta nello sconforto tutti gli esperti di diritto di questo Paese. Detto questo vorrei chiedere a Conte di occuparsi di cantieri, di tasse, di immigrazione. Se Conte mette sullo stesso piano l’essere giustizialista o garantista significa che la dottrina giuridica non è il suo punto forte, a dispetto del celebre curriculum. Si occupi di altro e gli daremo volentieri una mano».

Noi di #WItaliaViva siamo diventati l’ultimo avamposto a difesa dei diritti civili di tutti.

Il Riformismo significa anche #NonArretrare. La possibilità che scattasse la prescrizione stimolava molti giudici ad accelerare e concludere i processi prima che si concretizzasse, ora se ne fregheranno, allungando ulteriormente i procedimenti. Qui non si opera per la giustizia ma, ancora una volta a tutela delle lobby giudiziarie, che non rispondono mai di niente, e di uno stato incapace di funzionare e che scappa di fronte alle responsabilità, illudendo il popolo decerebrato, che crede che così giustizia è fatta!

