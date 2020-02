Renzi: «Non accetteremo mai di diventare grillini»

Matteo Renzi

Sulla prescrizione domenica scorsa abbiamo detto la nostra a Cinecittà. Da allora ci stanno insultando, mandano le veline ai giornali per farci apparire antipatici, fanno retroscena per dire che hanno vinto loro. Il massimo argomento tecnico che sanno usare contro di noi sono i sondaggi, non il merito delle leggi: anche questo è populismo. Lo ribadisco qui: la legge Bonafede cambierà. Come e quando cambierà dipende dalle arzigogolate tattiche parlamentari. Ma nella sostanza: noi NON ci fermeremo finché gli avvocati e i magistrati continueranno a dire che le proposte di Bonafede sono incostituzionali. Questa battaglia non è una battaglia facile perché è una battaglia difficile da spiegare, tecnicamente complicata, lunga nelle procedure. Il populismo è facile, la politica è difficile. Ma è una battaglia di civiltà. Si tratta di far vincere la giustizia contro il giustizialismo. Le garanzie contro la demagogia. Ci vorranno settimane di dibattito parlamentare ma alla fine ci daranno ragione. Come sull’IVA. Come sugli 80€. Così sulla prescrizione. Noi non abbiamo fretta, ma abbiamo le idee chiare. E sappiamo che su questa partita dalla nostra ci sono i numeri e la Costituzione.

Nessuno vuol far cadere il Governo ma non accetteremo mai di diventare grillini. Meno che mai sulla giustizia

Lo aveva già fatto in settimana, ma anche il 9 febbraio il leader di Italia viva Matteo Renzi ha voluto ribadire il suo no al Lodo Conte bis, ovvero alla riforma della prescrizione. «La legge Bonafede cambierà – ha scritto l’ex premier su Facebook -. Come e quando cambierà dipende dalle arzigogolate tattiche parlamentari. Ma noi NON ci fermeremo finché gli avvocati e i magistrati continueranno a dire che le proposte di Bonafede sono incostituzionali. Ci vorranno settimane di dibattito parlamentare ma non abbiamo fretta. Fare i populisti riesce a tutti, fare politica no. Nessuno vuol far cadere il governo ma non accetteremo mai di diventare grillini. Meno che mai sulla giustizia».

ZINGARETTI (PD): «BUON PUNTO DI ARRIVO»

Per il segretario del Pd Nicola Zingaretti, le parole di Renzi sono un segnale positivo. «Sulla prescrizione mi sembra che ci sia la conferma di un buon punto di arrivo che ci permette ora di riaccendere l’agenda per il lavoro e la crescita, lo sviluppo e gli investimenti, sulla scuola, l’economia e il lavoro ripartendo da uno spirito che deve essere unitario. Non se ne può più di polemiche e di picconate gli italiani si aspettano una comunità che produca i fatti».

BORDO (PD): «MEGLIO TARDI CHE MAI»

È sulla stessa lunghezza d’onda nache vicecapogruppo Pd alla Camera Michele Bordo: «Prendiamo atto con soddisfazione che Matteo Renzi e Italia viva hanno finalmente compreso che la loro contrarietà alle modifiche sostanziali concordate nella maggioranza sulla prescrizione avrebbe lasciato in vigore, purtroppo, la riforma Bonafede che loro stessi contestano. Meglio tardi che mai: avevamo detto sin dall’inizio che gli ultimatum erano sbagliati, siamo contenti adesso che Italia Viva abbia assunto una nuova posizione facendo marcia indietro. Ora però basta picconate, lavoriamo per cambiare insieme l’Italia».

DELLA VEDOVA (+EUROPA): «PRESCRIZIONE? SI TORNA IN PRIGIONE SENZA PASSARE DAL VIA»

Sul tema è intervenuto anche Benedetto Della Vedova, il segretario di +Europa: «Sulla prescrizione si torna in prigione senza passare dal via. Tutta la discussione di queste settimane si rivelerà inutile, anzi, dannosa, se alla fine la maggioranza (con Pd e Iv) seguirà ancora una volta l’agenda di un M5S che è ormai solo l’ombra della forza del 33% di meno di due anni fa». Della Vedova, poi, ha attaccato l’esecutivo a 360 gradi: «Con questa maggioranza il Governo fa bene solo quando rinvia. Lo si racconta senza veli, ormai, l’obiettivo non è governare ma durare; tirare a campare illudendosi che l’avversario tiri le cuoia. Intanto i decreti sicurezza restano lì, immutati come quota cento e reddito di cittadinanza. Un taglio nel numero di parlamentari, che è solo una sprezzante mutilazione della Costituzione, avanza inesorabile. E l’Italia accelera il suo declino senza che nessuno nella maggioranza nemmeno sembri occuparsene: tutti intenti a durare».

