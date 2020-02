Enews 617 DI RENZI.

È finita una delle edizioni più viste di Sanremo – complimenti a tutti! – e purtroppo tocca tornare alla normalità: i dati della produzione industriale sono semplicemente devastanti. Forse il Governo dovrebbe preoccuparsi di rispondere su questi temi anziché alimentare le polemiche contro Italia Viva sulla prescrizione. Il 2019 non è stato un anno bellissimo. O ci smuoviamo o il 2020 sarà peggio.

A proposito di prescrizione, leggo commentatori e colleghi degli altri partiti che si augurano che noi molliamo il colpo (qui ad esempio la fake news del Giornale). Molto semplicemente: al momento c’è una soluzione intelligente per prendere tempo e approfondire le varie mediazioni. Si chiama Lodo Annibali, è un emendamento del Mille Proroghe e serve per approfondire i temi in discussione. Se invece si vuol fare un pasticcio da azzeccagarbugli, che secondo ex presidenti della Consulta è chiaramente incostituzionale, noi non lo votiamo. Tutto qui, semplice no? E dire che basterebbe approvare il Lodo Annibali. Ma rischiare una crisi – per alcuni dei nostri ex riformisti ora giustizialisti – è meglio che dare ragione a Italia Viva.

Mi fa ridere che, quando portiamo un’idea, la prima cosa che ci dicono è che abbiamo i sondaggi bassi. Cioè, non riuscendo a esprimersi nel merito, la buttano in caciara dicendo che non arriviamo al 5%. Che poi il 5% è la cifra cui non sono arrivati i grillini alle ultime regionali: vedremo come andranno le prossime, dove ci saremo anche noi. E soprattutto vedremo le politiche. Detto questo: ma se abbiamo ragione nel merito, perché ci contestano i sondaggi? Sugli 80€, sullo stop all’aumento dell’IVA, adesso sulla prescrizione. Prima ci criticano, poi ci danno ragione. Però non avendo altri argomenti si attaccano ai sondaggi.

Ah, il populismo

