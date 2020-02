Produzione industriale -1,3% nel 2019, dato peggiore da 6 anni. Stime Istat su un settore in “recessione”. Dicembre nero, flessioni rilevanti sia rispetto a novembre (-2,7%), sia rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (-4,3)

I dati della produzione industriale sono devastanti perché il governo precedente e in parte l’attuale, avete distrutto, intelletto, indotto, commercio, e tutto quello che c’era di buono in questo paese,creato dai governi RENZI &GENTILONI. Se ben ricordate cari amici,anche se avete poca memoria! Il 2019, è bene ricordarlo, fino a metà agosto, era gestito, condotto e governato( mettiamoci il prefisso <mal> alle tre parole) dal duo salvinidimaio, che hanno lasciato, eufemisticamente, eredità pesanti e durature. Se non ci si sbriga ad attenuarne gli effetti negativi e, nel contempo perdersi nelle solite inconcludenti diatribe.

Industria: Renzi, ‘2019 non bellissimo, se non ci muoviamo 2020 pure peggio’ “è finita una delle edizioni più viste di Sanremo – complimenti a tutti! – e purtroppo tocca tornare alla normalità: i dati della produzione industriale sono semplicemente devastanti. Forse il Governo dovrebbe preoccuparsi di rispondere su questi temi anziché alimentare le polemiche contro Italia Viva sulla prescrizione. Il 2019 non è stato un anno bellissimo. O ci smuoviamo o il 2020 sarà peggio”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

I dati della produzione industriale sono semplicemente devastanti. Forse il Governo dovrebbe preoccuparsi di rispondere su questi temi anziché alimentare le polemiche contro Italia Viva sulla prescrizione.

