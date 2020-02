ITALIA VIVA PIÙ FORTE DELLE FAKE NEWS DI REPUBBLICA/M5S/PD

La Repubblica stamattina si è inventata la resa dei renziani. Non sappiamo se qualcuno abbia imboccato le redazioni da qualche partito di maggioranza, oppure se davvero se la sono studiata loro.

Il PD ha a che fare con i malumori interni sul tema prescrizione e il M5S in picchiata cerca bandierine da piantare.

Fatto sta che la FAKE NEWS è rimbalzata per il Paese.

Per chi conosce il merito della questione prescrizione sa che Italia Viva non si fermerà. La sua difesa dello Stato di Diritto non è per la visibilità, è una questione identitaria e basata su profonde convinzioni di tutela dei cittadini.

Ecco il comunicato di Ettore Rosato che smentisce completamente quanto scritto da molte agenzie :

“Le dichiarazioni di queste ore del collega Bordo a nome dei deputati PD sul tema della giustizia sono mediocri provocazioni su un terreno su cui converrebbe usare prudenza e saggezza.

Sulla #prescrizione, (lo dico in particolare a giornalisti, commentatori, colleghi di maggioranza al governo) noi contrasteremo qualsiasi forzatura istituzionale e non ci sarà nessuna marcia indietro e nessun tipo di accordo che vada a contrastare i principi costituzionali. Utilizzare il #Milleproroghe per modificare il diritto penale sarebbe uno scandalo. L’unica soluzione è il prudente rinvio previsto dal #LodoAnnibali. Ogni altra soluzione vedrà Italia Viva votare convintamente contro. Se poi i deputati Pd si trovano bene nel difendere una norma che fino a un anno fa tutti insieme giudicavamo incostituzionali questo è l’ennesimo segnale della deriva giustizialista del Pd e dell’abbraccio con i grillini. Noi invece restiamo garantisti.”

