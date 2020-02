La narrazione di nostri ricatti è imbarazzante, non rende onore a quello che sta facendo Italia Viva e onestamente nemmeno a chi ha idee opposte alle nostre. La nostra è una comunità che sa battersi per i propri valori, per i propri principi, senza pensare a tatticismi o poltrone. Saremo radicali in questo. Lo abbiamo sempre detto. Cos’è la politica altrimenti?

Le dichiarazioni di queste ore di alcuni colleghi a nome dei deputati PD sul tema della giustizia sono mediocri provocazioni su un terreno su cui converrebbe usare prudenza e saggezza.

Sulla #prescrizione, (lo dico in particolare a giornalisti, commentatori, colleghi di maggioranza al governo) noi contrasteremo qualsiasi forzatura istituzionale e non ci sarà nessuna marcia indietro e nessun tipo di accordo che vada a contrastare i principi costituzionali. Utilizzare il #Milleproroghe per modificare il diritto penale sarebbe uno scandalo. L’unica soluzione è il prudente rinvio previsto dal #LodoAnnibali. Ogni altra soluzione vedrà Italia Viva votare convintamente contro. Se poi i deputati Pd si trovano bene nel difendere una norma che fino a un anno fa tutti insieme giudicavamo incostituzionali questo è l’ennesimo segnale della deriva giustizialista del Pd e dell’abbraccio con i grillini. Noi invece restiamo garantisti.

Noi restiamo garantisti. ETTORE ROSATO.

