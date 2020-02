Non mi rivolgo ai grillini, chiedere a loro di dimostrare cultura politica sarebbe tempo perso. Mi rivolgo agli amici del PD e al fratello scemo di Montalbano.

Su temi importanti, quale è sicuramente il processo penale, e in esso quello della prescrizione che oltre al funzionamento della giustizia riguarda la vita delle persone, se non c’è un accordo, come non c’è, sottoscritto all’atto del varo del governo e se non è possibile costruire una mediazione accettabile per tutti i contraenti dell’accordo di maggioranza, male non farebbe demandare il tema al giudizio dell’Aula.

Del resto, vi informo, che l’Italia è una Repubblica parlamentare e il Parlamento sta lì proprio per questo

E, sempre a proposito di cultura politica, capisco che Frattocchie è stata chiusa da tempo, ma ci si potrebbe istruire anche da autodidatta, vi rammento quello che successe in questo paese col divorzio.

La legge sul divorzio in Italia fu approvata il primo dicembre del 1970.

Fu una legge parlamentare nel senso che non fu proposta dal governo in carica, ma fu presentata da due parlamentari, uno che faceva parte della maggioranza, il socialista Loris Fortuna, l’altro, il liberale Antonio Baslini, che stava all’opposizione. Nella discussione e nel voto, ma soprattutto nel paese, le forze di maggioranza si divisero, da una parte la DC, dall’altra socialisti, socialdemocratici e liberali. E il governo retto dal democristiano Emilio Colombo non ebbe problemi. Sarebbe durato ancora due anni.

E quando nel 1974 si celebro’ il referendum abrogativo anche allora le forze di maggioranza si divisero, da una parte la DC, dall’altra socialisti e socialdemocratici.

Fu una campagna elettorale segnata da contrapposizioni fortissime, da uno scontro verbale durissimo, ricordo ancora il comizio splendido di un compianto Francesco De Martino, in piazza del Plebiscito a Napoli, e ricordo che quando venne nella stessa piazza Fanfani, da sopra al Pallonetto noi del movimento studentesco facemmo volare un lenzuolo con la scritta no appeso a dei palloncini

Ma il governo, retto dal democristiano Rumor, non ebbe ripercussioni. Sarebbe caduto solo sette mesi più tardi, nella media di durata dei governi della prima Repubblica, e per altri motivi.

Per cui non costituisce scandalo alcuno se, sulla prescrizione, dovesse decidere un voto libero del Parlamento, registrando anche una maggioranza diversa da quella che regge il governo.

Basterebbe poco, studiare e avere la schiena diritta.

A meno che non si pensi che un pessimo compromesso sia il prezzo da pagare sull’altare del neo costituendo polo populista di sinistra che avrebbe come riferimenti Travaglio, Casaleggio e Corbyn.

Non mi rivolgo ai grillini, chiedere a loro di dimostrare cultura politica sarebbe tempo perso. Mi rivolgo agli amici del PD e al fratello scemo di Montalbano. ultima modifica: da

