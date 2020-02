Tanto Per . E Renzi disse e Renzi ha detto e Renzi fece e Renzi ha fatto .

Matteo Renzi spiato minuto per minuto con una esasperazione senza precedenti .

Perché ? È avanti anni luce rispetto agli altri ed è un politico vero nella sua fantastica lungimiranza.

Percentuale di Italia Viva ? Non mi interessa perché personalmente seguo un percorso che condivido in pieno e se si possono accettare le sirene dei suoi pseudo amici pregressi e della maggior parte dei giornalisti che hanno perso quel minimo di dignità necessaria per qualsiasi attività lavorativa, mai si possono accettare altalenanti opinioni o dubbi da parte di chi ha deciso di seguire politicamente Matteo Renzi

Lasciamolo lavorare e proponiamoci di lavorare con lui .

Dobbiamo ascoltare e credere solo a ciò’ che esce dalla bocca dei nostri dirigenti.

Repubblica sempre più’ in basso.

Ieri giornata difficilissima per noi di Italia Viva. Esce un articolo di Repubblica: Renzi si arrende. Ore di confusione e rabbia in rete. “Straccio la tessera!” Ma che stracci se è digitale?! A sera il comunicato fermo di Rosato e alle 8 e 30 in trasmissione televisiva le ferme spiegazioni di Marattin.

Allora, occhio perché qui tocca farsi furbi e capire che è in atto una battaglia non perché il Paese si doti del meglio possibile con leggi giuste, ma perché quel partitino che continua a rompere le scatole guidato da quel politico- che è l’unico che ci capisce un sacco e che continua a rompere le scatole- scompaia. Tutto qua. Noi non lo permetteremo. È una grande faticaccia ma ne vale la pena. Questa volta era più che mai difficile perché l’argomento è tecnico. Occorre studiare e saper rispondere. È quello che stiamo facendo qui sulla rete. Ma noi dobbiamo essere sicuri di noi e del nostro partito e sapere qual è la posta in gioco che è altissima. Non sappiamo neanche se ce la faremo. Forse no, ma non ci fermeremo. Anzi! Perciò quando leggiamo di una notizia che esce dalla Repubblica o dalle labbra di un esponente del Pd ( tipo Zingaretti tanto per non fare nomi) dobbiamo fare attenzione e sapere che come nei gialli mediocri di una volta l’assassino è sempre il maggiordomo.

