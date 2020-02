MATTEO RENZI: La decisione del Governo di NON inserire il Lodo Conte sulla prescrizione nel Mille Proroghe mi sembra un gesto di buon senso, che evita forzature e spaccature. Lo apprezzo. Quando arriverà la legge sulla prescrizione in Aula noi voteremo coerenti con le nostre idee e il garantismo che ci caratterizza. Adesso concentriamoci sull’emergenza crescita, sulla produzione industriale, sui dati negativi del PIL. L’Italia ha bisogno di ripartire dall’economia.

ORA ITALIANI! Se la matematica esiste ancora faccio due conti. 10 milioni di italiani prendono gli 80 euro in busta paga grazie a questo signore. Quindi se ci fosse un minimo di gratitudine questo signore dovrebbe avere 10 milioni di voti. O c’è un problema di ignoranza o di ingratitudine….E PER QUESTO: Prendo in prestito alcune parole dalla canzone “Il peso del coraggio” e dedico queste parole a tutti coloro che ci attaccano e ci fanno guerra.

ITALIA VIVA è pronta a sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite

Che sono sempre meno le persone amiche

Che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo

E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono

Che gli amori anche i più grandi poi finiscono

Che non c’è niente di sbagliato in un perdono

Che se non sbaglio non capisco io chi sono

Queste manie di superiorità

C’è chi fa ancora la guerra

Chi non conosce vergogna

Chi si dimentica….

E ho capito che non serve il tempo alle ferite

Che sono sempre meno le persone unite

Che non esiste azione senza conseguenza

Chi ha torto e chi ha ragione quando un bambino muore

Ma noi non stiamo zitti solo perché così ci preferiscono….

Non stiamo zitti come cani che obbediscono…

Ci vorrebbe più rispetto

Ci vorrebbe più attenzione

Se si parla della vita

Se parliamo di persone

Siamo il silenzio che resta dopo le parole

Siamo la voce che può arrivare dove vuole

Siamo il confine della nostra libertà

Siamo noi l’umanità

Siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare…

ITALIA VIVA è pronta a sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

