Bravissimo, Matteo! Noi siamo con te!

MATTEO RENZI: Per giorni hanno detto che Italia Viva avrebbe mollato e che mi sarei venduto per due poltrone. FAKENEWS! Non si molla! Se davvero presenteranno decreto o emendamento su prescrizione noi voteremo contro. Si tengano le loro poltrone, noi ci teniamo i nostri valori. Sui diritti dei cittadini non si fanno pasticci da azzeccagarbugli. A testa alta.

Poveracci quegli ex comunisti del PD costretti a leccare il c…o ai grillini per mantenere una poltrona. Chissà cosa sta dicendo Berlinguer da lassù!

Mi fa ridere che, quando portiamo un’idea, la prima cosa che ci dicono è che abbiamo i sondaggi bassi: ma se abbiamo ragione nel merito, perché ci contestano i sondaggi? Sugli 80€, sullo stop all’aumento dell’IVA, adesso sulla prescrizione. Prima ci criticano, poi ci danno ragione. Però non avendo altri argomenti si attaccano ai sondaggi.

Ah, il populismo.

“Noi su questa vicenda non molliamo. E nei prossimi giorni lo dimostreremo”. Così Matteo Renzi su fb nega di cedere alle decisioni della maggioranza sulla prescrizione. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo