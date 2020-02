Prescrizione, Renzi: Sfiducia a Bonafede tra le ipotesi in campo

“Mi sembra di averglielo appena detto”. Questa la risposta del sen. Matteo Renzi, leader di Italia viva, in un’intervista esclusiva concessa ad ‘Agorà’ su Rai3, alla domanda se la mozione di sfiducia nei confronti di Bonafede sia tra le ipotesi in campo. “Vedremo come Bonafede gestirà questa vicenda. Fino a questo momento ho un giudizio negativo”, ha aggiunto.

Governo rischia? Bellanova ha sempre ragione.”Teresa Bellanova ha sempre ragione”. Così il senatore Matteo Renzi, leader di Italia viva, in un’intervista esclusiva concessa ad ‘Agorà’ su Rai3, alla domanda se fosse d’accordo con Teresa Bellanova, secondo cui il governo rischia sulla prescrizione.

