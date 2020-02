Di Maio difende l’ambasciatore in Egitto: “Serve per Zaky e per Giulio”

Di Maio difende l’ambasciatore in Egitto.

E ttte credo…

Ma,stiamo pazzenndo ?? direbbero a Napoli.

L’ambasciatore è un ESECUTORE DI ORDINI.

Impartiti dalla Farnesina,la quale,a sua volta, si consulta con il Governo nel suo insieme.

E finiamola,una volta per tutte,con questo balletto ipocrita…sia per il povero Regeni che per questo ragazzo egiziano.

LA RAGION DI STATO…gli interessi economici e non solo ( vedi la vicina Libia e il peso dell’Egitto nella questione ). Sarebbe ora che i diversi guardasigilli succedutisi dalla scoperta dell’efferato omicidio Regeni si decidessero a prendere delle iniziative serie nei confronti del regine egiziano che è innegabile essere il mandante.

Oppure dichiarassero apertamente per quale ragione di fatto non stanno facendo assolutamente nulla, quali interessi proteggono, è ora di finirla di prendere la famglia Regeni e con questa l’intera cittadinanza per i fondelli.

I mezzi per fare pressione esistono, eccome, basti pensare al turismo, giusto per fare un esempio.

Direi che è ora di finirla con i timidi miagolii quale massima pressione.

Oppure, ribadisco, siano chiari nel dichiarare di non voler far nulla al fine di salvaguardare interessi diversi.

Trovino se vogliono la forma per esplicitare la resa incondizionata, sarà poi il cittadino singolo alle urne a decidere se impallinare i partiti cui i diversi guardasigilli fanno parte.

Posso solamente dire che un paese serio, vedi ad esempio gli USA, quando si tratta di casi simili non esitano certo.

Inconcepibile il silenzio assordante da parte della UE, non ultima la Mogherini, renziana di ferro che all’epoca die fatti era la responsabile in seno alla cupola maf, pardon, commissione europea.

Patrick George Zaki, il giovane studente egiziano dell’università di Bologna, arrestato nei giorni scorsi al suo rientro al Cairo, è stato “picchiato e torturato per 30 ore” in Egitto perchè volevano conoscere “i suoi legami con l’Italia e con la famiglia di Giulio Regeni”. E’ quanto ha riferito la famiglia del giovane studente egiziano in un’intervista a Repubblica.

“Non sappiamo perchè Patrick sia stato arrestato”, ha spiegatp uno dei suoi avvocati, Wael Ghally, dalla casa delle famiglia del giovane egiziano. “Abbiamo soltanto due certezze. La prima è che nei suoi confronti è stato emesso un mandato di comparizione il 24 settembre ma nessuno glielo ha comunicato. Per questo è stato fermato alla frontiera. La seconda è che lì è stato bendato e portato da qualche parte al Cairo. E’ stato detenuto e interrogato per 30 ore, torturato. Lo picchiavano e gli chiedevano dei suoi legami con l’Italia e con la famiglia di Giulio Regeni. Patrick non sa nulla di tutto questo. Così alla fine lo hanno trasferito qui a Mansura”.

“Abbiamo saputo quel che è successo a Regeni attraverso i social media, come tutti qui in Egitto. A casa ne abbiamo parlato e Patrick si è fatto la stessa domanda di tutti noi: perchè è successo? Nulla di più”: così Marize, la sorella di Patrick George Zaki, il giovane studente egiziano fermato al Cairo al suo rientro da Bologna dove sta sostenendo un Master. La famiglia del giovane egiziano, intervistata in Egitto da Repubblica, tiene a sottolineare che non esistono legami tra il ragazzo e il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, anche se il giovane egiziano al Cairo sarebbe stato torturato per ore -così ha riferito il legale della famiglia- proprio perchè “gli chiedevano dei suoi legami con l’Italia e con la famiglia di Giulio Regeni”.

