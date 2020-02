E criticano chi ci sa fare!Criticare Renzi pura Insolenza,solamente per mostrarsi in primo piano

Spazzacorrotti, incostituzionale la “stretta” per i reati commessi prima della legge.La decisione della Corte Costituzionale sulla legge Bonafede, che ha escluso anche i reati di corruzione da alcuni benefici e misure alternative al carcere.

Secondo la Consulta, infatti, l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.Ci voleva la sfera di cristallo per sapere che le leggi non possono essere retroattive! Quella sera che restarono a sprecare energia elettrica in Parlamento per studiare la Costituzione, in realtà all’interno tenevano il fumetto Topolino, come facevano i miei figli (e io prima di loro) per eludere il controllo della madre, solo che noi… ma questa è un’altra storia.

La irretroattività della legge è un cardine del Diritto Penale in uno Stato di Diritto.Nella fattispecie ciò è riferito alle norme penali “in mala partem” cioè che non siano favorevoli al reo, laddove se la norma sia favorevole al reo la retroattività è ammessa, in ossequio al principio del “favor rei”. Capisco che si sia voglia di giustizialismo spiccio ma la Consulta ha emesso una sentenza assolutamente ineccepibile. Se non è d’accordo vada in uno Stato che conculca il garantismo e con lui i diritti umani.

Renzi ha straragione anche la legge Bonafede sulla prescrizione è incostituzionale. Peccato che il PD e anche i media non l’abbiamo capito e invece di appoggiare la battaglia di Renzi…lo contrastano per pura antipatia. Anche se ha straragione nel merito.

Ulteriore conferma che le cose o si sanno fare o si lasciano stare, che gli anticorpi della giustizia contro il giustizialismo si chiama Costituzione, che le riforme si studiano per anni e non si realizzano attraverso gli slogan del momento, che insomma il M5S non c’azzecca nulla con la politica. Ora passiamo all’abolizione Prescrizione, siamo tutti in pista con la Costituzione in mano, mettici un disco, Dj Fofò!!

E criticano chi ci sa fare!

