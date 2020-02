Ma non doveva farsi processare? ahahahaha…. al ladro felpato basterebbe rinunciare all’immunità… ma l’indecente teatrino continua a beneficio delle pecore fasciste che lo votano

Caso Gregoretti, dal Senato ok al processo a Salvini. Il leader leghista in aula: “Difendere i confini era mio dovere”

Bocciato l’ordine del giorno di FI e FdI per negare l’autorizzazione a procedere. La Lega non ha partecipato alla votazione. Renzi: “Non intervengo in aula ma voto”.

Ma come? Non era una medaglia il fatto di venire processato “con 60 milioni di italiani” per aver difeso i patrii confini? Forse adesso che la prospettiva del processo si avvicina sempre di più…il Capitano ha cambiato idea? Strano che non abbia prodotto tutte le comunicazioni che diceva di avere a sostegno del coinvolgimento dell’intero governo nella vicenda.131 naufraghi a bordo di una nave militare non “possono rappresentare uno stato di pericolo per un paese come l’Italia”. Tenerli a “ballare in mare” per 6 giorni senza motivo è stata solo propaganda oltre che un reato.

Ha detto che non vede l’ora di essere processato. Intanto, la settimana scorsa stava facendo lo sciopero della fame (breve ….), e non manca giorno che non siamo costretti, anche per il tramite del New York Times che lo ha definito un “maestro di vittimismo” e lo ha sostanzialmente ridicolizzato, a sentire qualche sua dichiarazione al riguardo. Facesse per una volta la persona seria e si faccia processare, che non ne possiamo più di lui e delle sue ignobili pagliacciate.E ora! Come mai i senatori leghisti escono fuori dall’aula? Non c’era l’ordine interno di mandare Salvini a processo? Il ruggito dei conigli sarà espresso nei corridoi. Che i cittadini del nord meditino tanto a chi hanno affidato il governo della cosa pubblica ed i risultati ottenuti finora. Gli altri vengono accusati di non mollare le poltrone, mentre Zaia in Veneto le aumenta per i suoi comodi. Bel modo di utilizzare la spesa pubblica. In Piemonte il governo della lega ha fatto marcia indietro sull’aumento dello stipendio, dopo le proteste e sostenendo, con la loro faccia tosta, che era necessario.

Come dimostrato da se stesso, il pavido Salvini, quando non ha il potere ha violenti movimenti addominali tradotto paura, paura nera di essere condannato. Come possiamo farci governare da un “caporale” del genere. Uniamoci uomini e donne di buona volontà, pesci mammiferi e l’universo mondo per scongiurare un evento si luttuoso.

La Palla dei confini nazionali in pericolo, manco stessimo subendo l’invasione di una nazione nemica, il linguaggio pseudo eroico pubblicizzato sui social, a tratti comico, di un personaggetto da sempre gregario che non ha neanche fatto il militare e che partorisce la sua guerra ed il suo nemico in un ufficio di propaganda.

Guerra farlocca che però ha combattuto coi dei poteri veri, consegnategli da un’improvvida (per il Paese) alleanza/inciucio con un altro partito, e la sua successiva recita di uomo forte, barricato dietro l’impunità del suo ruolo..il tutto caratterizzato da un’ossessiva e compulsiva ricerca di consenso attraverso i sondaggi e disprezzo dei diritti internazionali.

Questo dirà la storia fra qualche anno riguardo Salvini.

Ora dobbiamo sopportare questa pantomima e tutta la gente che ancora ci crede, ma passerà anche lui…tranquilli che passerà.

Ma non doveva farsi processare? ahahahaha…. al ladro felpato basterebbe rinunciare all’immunità… ma l’indecente teatrino continua a beneficio delle pecore fasciste che lo votano ultima modifica: da

