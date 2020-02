Zingaretti che accusa Italia Viva è più imbarazzato che imbarazzante.

Imbarazzato perché noi abbiamo fatto una battaglia per il #garantismo e lui si è schierato con giustizialisti. Perché noi difendiamo una legge fatta da Gentiloni e Orlando e lui difende una legge fatta da Salvini e Bonafede. Capiamo l’imbarazzo di Zingaretti. Imbarazzante invece che attacchi noi anziché ringraziarci: gli abbiamo evitato la figuraccia di fare una norma incostituzionale, un pasticcio senza logica.

Ma non rispondiamo alle polemiche di Nicola e lavoriamo per il bene dell’Italia. La norma sulla #prescrizione non è nel #Milleproroghe: il Governo ha avuto buon senso. Speriamo che in futuro si arrivi allo stesso risultato senza tutte queste polemiche.

IL GOVERNO DICE NO AL LODO ANNIBALI – Il governo ha dato inoltre parere contrario al lodo Annibali, l’emendamento di Italia viva al Milleporoghe che mira a rinviare di un anno l’entrata in vigore della riforma sulla prescrizione. La stessa Lucia Annibali, intervenendo in commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera, ha espresso “rammarico” per il parere contrario all’emendamento. “Noi chiediamo il rinvio di un anno della Bonafede per intervenire in modo serio sulla riforma del processo penale. Mi auguro che prima o poi ci sia un’assunzione di responsabilità. Noi voteremo questo emendamento nonostante il parere contrario”, ha aggiunto la deputata renziana.

MARATTIN: “PD VOTA LEGGE FATTA DA SALVINI”- Parlando con i giornalisti alla Camera il deputato di Italia Viva Luigi Marattin ha inviato una stoccata agli ex colleghi di partito Dem: “Noi oggi abbiamo votato per tornare alla legge Orlando – Gentiloni, una legge del PD, invece il PD ha votato per mantenere in vigore una legge votata da Salvini. Questi sono i fatti da cui non si può prescindere”.

ITALIA VIVA VOTERA’ LA PROPOSTA COSTA – Da Marattin è quindi arrivato la conferma che Italia Viva voterà “la proposta di legge Costa per tornare alla disciplina di Orlando-Gentiloni, quindi pensate quanto è sbagliata la visione che ci vede contrapposti a priori al PD, stiamo votando per tornare a una legge del PD. Speriamo che per allora la situazione si sia sbloccata e che si torni a discutere di Come abbassare le tasse e far ripartire gli investimenti. Cominciamo a discutere e se necessario anche a litigare. Serve anche quello”.

